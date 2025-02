Medina i Mijares disputen el gegant dels Nacionals dels Països Baixos

Íria Medina i Carla Mijares han estat presents avui en els Nacionals dels Països Baixos que s’han disputat a Reiteralm (Àustria), finalitzant en 22a i 40a posició, respectivament, en la cursa de gegant. La primera ha aturat el crono a l’1’43.25, a +2.36 de la guanyadora, la local Maja Waroschitz, mentre que la segona ho ha fet a l’1’45.43 (+4.54).

En aquest sentit, el responsable de l’equip nacional de tècnica, Josh Alayrach, ha destacat que Medina “està prou bé”. “Ha comès una gran errada en la primera mànega, on s’ha deixat un segon. Estava per fer un bon resultat o confirmar el de l’any passat”, ha valorat. Amb tot, ha mencionat que encara “hi ha molt marge per explotar el seu nivell”. Pel que fa a Mijares, Alayrach ha declarat que ha repetit errors sent massa directa i que “recollint per sota, li cau molt temps a la primera”. “En la segona esquia bastant millor, però hi ha marge de millora”, ha conclòs.

Per a demà, a la mateixa estació, està programat l’eslàlom pertanyent als NC dels Països Baixos.

Ebri acaba 22è al gegant Les Menuires

L’equip de tècnica masculí es troba a l’estació de Les Menuires (França), on s’ha disputat un gegant FIS. Han participat tres esquiadors tricolor, i el millor resultat l’ha assolit Èric Ebri amb un 22è lloc i un temps de 2’24.06, a +4.10 del vencedor, el francès Auguste Aulnette. Per la seva part, Àlvar Calvo, qui ha fet el 30è millor temps en la primera mànega, s’ha acabat sortint en la segona, mentre que Pirmin Estruga ha quedat ‘out’ en la primera. Així doncs, tots tres tindran dues noves oportunitats, dimarts i dimecres, amb dos eslàloms FIS en la mateixa estació.

Fins a cinc representants als Mundials júniors de Tarvisio

Els Campionats del Món júniors d’esquí alpí de Tarvisio (Itàlia) donaran el tret de sortida aquest dimarts i duraran fins al 6 de març, on hi haurà una delegació andorrana formada per cinc esquiadors: Clàudia Garcia, Pere Cornella, Àlvar Calvo, Pirmin Estruga i Èric Ebri. La competició iniciarà amb els dos entrenaments de descens amb la presència de Cornella, tot i que no serà fins dijous quan s’efectuï la prova.

Per dissabte estan programades dues disciplines. La primera és el supergegant en la qual Cornella serà present per després competir amb un dels seus companys (encara per decidir) a la combinada per equips. Dos dies més tard, Garcia competirà en el gegant femení i, el dimarts vinent, serà el torn per als masculins. La competició i participació tricolor es tancarà dijous amb l’eslàlom masculí.