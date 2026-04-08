Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  Marc Domènech disputant una pilota amb Peio Canales. | @FCANDORRA
Pol Forcada Quevedo
Futbol - LaLiga Hypermotion

Marc Domènech no amaga la il·lusió i assenyala que si continuen jugant així i sumant triomfs “es pot mirar cap a dalt”

El mig centre fa èmfasi en la millora de l'aspecte mental: "Veig molt aquesta passió, aquestes ganes amb les quals juguem [...] Estem molt orgullosos"

En una jornada de portes obertes a l’afició, Marc Domènech no ha amagat la il·lusió i l’orgull que mana actualment al vestidor. I és que l’FC Andorra travessa el seu millor moment quan al curs li resten vuit jornades per cloure, amb la salvació entre cella i cella, però sense negar-se a somiar. “El primer que hem de fer és acabar de tancar el primer objectiu, que està a prop tot i que sabem que mai ens podem relaxar, i després veure on arribem”, ha destacat el mig centre, deixant clar que, si “continuem jugant així i guanyant, es pot mirar cap a dalt”.

El barceloní ha fet èmfasi en la millora de l’aspecte mental i anímic: “Ara veig molt aquesta passió, aquestes ganes amb les quals juguem […] Estem molt orgullosos”. També ha recordat que donar la volta a partits com contra el Màlaga o el Racing de Santander “té molt de mèrit”, tot plegat, ha indicat, fruit del treball que els tricolor han fet durant les darreres setmanes. “S’està veient que competim molt bé i gaudim al camp”, ha afegit.

Una de les claus d’aquesta millora que ha fet ascendir el conjunt fins a l’11a plaça per tenir el play-off a 11 punts és la capacitat ofensiva. “Ara és molt alta, i tenim la sensació que, encara que estiguem per darrere al marcador, en qualsevol moment li podem donar la volta”, ha apuntat. De fet, el pirenaic és el sisè equip més golejador de la categoria.

El pròxim escull serà diumenge visitant un Cadis molt necessitat de punts que se situa just per sobre del descens. Tot i el recent retorn del català Sergio González a la banqueta, els andalusos només han conegut la victòria en una de les darreres 13 jornades, i va ser lluny del seu feu. En darrer lloc, cal destacar que, a títol individual, Domènech s’ha convertit en un fix a l’esquema de Carles Manso: “Estic participant més i estic molt content d’ajudar l’equip”.

L'afició tricolor, avui a l'Estadi Comunal. | @FCANDORRA
Comparteix
Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu