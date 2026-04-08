Marc Domènech no amaga la il·lusió i assenyala que si continuen jugant així i sumant triomfs “es pot mirar cap a dalt”

En una jornada de portes obertes a l’afició, Marc Domènech no ha amagat la il·lusió i l’orgull que mana actualment al vestidor. I és que l’FC Andorra travessa el seu millor moment quan al curs li resten vuit jornades per cloure, amb la salvació entre cella i cella, però sense negar-se a somiar. “El primer que hem de fer és acabar de tancar el primer objectiu, que està a prop tot i que sabem que mai ens podem relaxar, i després veure on arribem”, ha destacat el mig centre, deixant clar que, si “continuem jugant així i guanyant, es pot mirar cap a dalt”.
El barceloní ha fet èmfasi en la millora de l’aspecte mental i anímic: “Ara veig molt aquesta passió, aquestes ganes amb les quals juguem […] Estem molt orgullosos”. També ha recordat que donar la volta a partits com contra el Màlaga o el Racing de Santander “té molt de mèrit”, tot plegat, ha indicat, fruit del treball que els tricolor han fet durant les darreres setmanes. “S’està veient que competim molt bé i gaudim al camp”, ha afegit.
Una de les claus d’aquesta millora que ha fet ascendir el conjunt fins a l’11a plaça per tenir el play-off a 11 punts és la capacitat ofensiva. “Ara és molt alta, i tenim la sensació que, encara que estiguem per darrere al marcador, en qualsevol moment li podem donar la volta”, ha apuntat. De fet, el pirenaic és el sisè equip més golejador de la categoria.
El pròxim escull serà diumenge visitant un Cadis molt necessitat de punts que se situa just per sobre del descens. Tot i el recent retorn del català Sergio González a la banqueta, els andalusos només han conegut la victòria en una de les darreres 13 jornades, i va ser lluny del seu feu. En darrer lloc, cal destacar que, a títol individual, Domènech s’ha convertit en un fix a l’esquema de Carles Manso: “Estic participant més i estic molt content d’ajudar l’equip”.