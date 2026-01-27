Marc Cardona, l’home gol que necessita l’FC Andorra i arriba amb “la motivació de tornar a sentir-me important”

El tercer fixatge de l’FC Andorra ha estat presentat oficialment aquest matí. Marc Cardona ha aterrat al Principat provinent de Las Palmas per a ser la punta de llança, i ho ha fet amb ambició. “L’estil de joc és el que m’agrada i em va bé. També estic al costat de casa [és lleidatà] i, sobretot, tinc la motivació de tornar a sentir-me important i a ajudar l’equip”, ha destacat aquest matí.
El tricolor és, de fet, un conjunt que generà molt, però que no acaba de concretar, i és per això que Cardona arriba com a l’home gol necessari per capgirar aquesta dinàmica. “Soc un jugador sacrificat que sempre es deixa el màxim i que es pot adaptar a més posicions d’atac”, ha mencionat el davanter de 30 anys, fent esment que és també molt treballador i hàbil amb l’esfèrica.
Demanat per la competència amb Lautaro de León i Manu Nieto, ha assegurat que sempre està bé tenir-ne quan és sana: “Són dos nois molt macos i si ens va bé a qualsevol dels tres ens anirà bé a tots”. En detall, i demanat per la plantilla pirenaica, ha subratllat la joventut i les “ganes de millorar”.
A títol personal, Cardona ha assenyalat no haver-se marcat cap xifra de gols, i “tot i que intentaré fer-ne els màxims possibles”, se centra més en el col·lectiu que l’individual. En tot cas, i amb contracte fins a final de temporada, no es capfica en el futur i posa el focus en el dia a dia.