  • Marc Cardona, avui sent presentat oficialment com a jugador de l'FC Andorra. | @FCANDORRA
Pol Forcada Quevedo
Futbol - Mercat de fixatges

Marc Cardona, l’home gol que necessita l’FC Andorra i arriba amb “la motivació de tornar a sentir-me important”

El davanter, lleidatà de 30 anys, assenyala que ha acceptat la proposta perquè l'estil de joc dels tricolor "és el que m'agrada i em va bé"

El tercer fixatge de l’FC Andorra ha estat presentat oficialment aquest matí. Marc Cardona ha aterrat al Principat provinent de Las Palmas per a ser la punta de llança, i ho ha fet amb ambició. “L’estil de joc és el que m’agrada i em va bé. També estic al costat de casa [és lleidatà] i, sobretot, tinc la motivació de tornar a sentir-me important i a ajudar l’equip”, ha destacat aquest matí.

El tricolor és, de fet, un conjunt que generà molt, però que no acaba de concretar, i és per això que Cardona arriba com a l’home gol necessari per capgirar aquesta dinàmica. “Soc un jugador sacrificat que sempre es deixa el màxim i que es pot adaptar a més posicions d’atac”, ha mencionat el davanter de 30 anys, fent esment que és també molt treballador i hàbil amb l’esfèrica.

Marc Cardona es desvincula de Las Palmas i signa de tricolor per aportar experiència fins a final de temporada

Llegir

Demanat per la competència amb Lautaro de León i Manu Nieto, ha assegurat que sempre està bé tenir-ne quan és sana: “Són dos nois molt macos i si ens va bé a qualsevol dels tres ens anirà bé a tots”. En detall, i demanat per la plantilla pirenaica, ha subratllat la joventut i les “ganes de millorar”.

A títol personal, Cardona ha assenyalat no haver-se marcat cap xifra de gols, i “tot i que intentaré fer-ne els màxims possibles”, se centra més en el col·lectiu que l’individual. En tot cas, i amb contracte fins a final de temporada, no es capfica en el futur i posa el focus en el dia a dia.

ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

