Manso valora la golejada al Còrdova després de setmanes fent “moltes coses bé sense aconseguir els resultats”

LaLiga Hypermotion és sinònim de patiment i igualtat màxima en pràcticament tots els partits, però de tant en tant a un equip li fa bé guanyar ‘sense patir’. I això és el que va aconseguir dilluns l’FC Andorra davant el Còrdova. Una contundent i ‘còmoda’ victòria (1-4) que, a banda de donar-li tranquil·litat a la classificació (se situa en cinc punts del descens), li permet agafar confiança en golejar a un rival superior a casa seva.
Els andorrans van aconseguir millorar el resultat aconseguit en el partit de la primera volta contra els andalusos a Encamp (3-1) i signant el, fins ara, millor resultat de l’equip aquesta temporada i el segon millor resultat en la seva història a Segona Divisió. Cal recordar que, en la primera temporada, els tricolor van guanyar 4-0 al Lugo com a locals i 1-4 a la Ponferradina fora de casa.
Després del duel, l’entrenador tricolor, Carles Manso, ha donat molta importància al triomf “perquè veníem de setmanes fent moltes coses bé, però sense aconseguir els resultats”. Per al tècnic, guanyar en un camp així, contra un rival que lluita pel play-off, “dona molta satisfacció”.
Per posar-li un però al duel, l’entrenador ha dit que “potser a la segona part ens hauria agradat tenir més continuïtat amb pilota”, tot i que, en línies generals, ha apuntat que “l’equip ha mostrat personalitat i maduresa per gestionar els diferents moments del partit”. En aquest sentit, Manso ha deixat clar que “aquesta victòria ens reconforta”, tot i que remarca que“encara no hem fet res”.
“Probablement era més un tema mental. La victòria anterior va alliberar l’equip i això s’ha notat en l’efectivitat” – Carles Manso
Quatre gols repartits entre ‘Lauti‘ De León, Josep Cerdà, Minsu i Theo Le Normand signen, tal com s’ha esmentat, el millor resultat de l’equip aquesta temporada. Una golejada que pot marcar un punt d’inflexió després que un dels punts més criticats a l’equip sigui la manca d’efectivitat. Sobre això, Manso ha apuntat que “probablement era més un tema mental. La victòria anterior va alliberar l’equip i això s’ha notat en l’efectivitat”. A més, el tècnic ha volgut destacar l’actuació de ‘Lauti’: “Avui ha fet un pas endavant i el seu gol li donarà confiança. Hem de seguir treballant i pensar ja en el pròxim partit“.
Qüestionat per com podia reaccionar el rival a la tornada de vestidors després d’acabar la primera part amb un 0-3 en contra, Manso ha sostingut que “el més important era com sortiríem nosaltres”. “Sabíem que el rival apretaria amb el suport del públic, però el missatge era reforçar el que havíem fet bé a la primera part i mantenir la nostra manera de jugar”, ha remarcat, tot indicant que “el pla ha sortit molt bé i hem sabut ser forts tant a nivell futbolístic com mental”.