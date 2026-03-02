Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • 'Lauti' de León i Minsu, celebrant la diana del darrer. | @FCANDORRA
Pol Forcada Quevedo
Futbol - LaLiga Hypermotion

L’FC Andorra aprofita el bloc alt del Còrdova i ‘Lauti’ de León, Josep Cerdà i Minsu sentencien amb mitja hora (1-4)

El conjunt tricolor suma el segon triomf consecutiu i es col·loca 12è amb 35 punts, cinc més que l'Osca, que marca les posicions de descens

L’FC Andorra ha signat un dels millors partits del curs per endur-se amb només mitja hora el triomf al Nuevo Arcángel de Còrdova, principalment sabent aprofitar les oportunitats creades a partir d’un bloc molt alt dels locals i amb una eficàcia gairebé de 10. Així, l’equip dirigit als despatxos per Gerard Piqué ha sumat el segon triomf consecutiu i es col·loca 12è amb 35 punts, cinc més que l’Osca, que marca ara el descens.

Si bé l’inici de partit ha estat de tu a tu, amb ambdós conjunts volent fer-se amb la pilota i pressionant a dalt per aconseguir-la, el primer gol tricolor no ha tardat. Ha estat abans dels 10 minuts, amb ‘Lauti’ de León aprofitant l’avançada línia defensiva dels andalusos i, rebent una passada en profunditat de Dani Villahermosa, creuar en tir en un mà a mà amb un Iker Álvarez que ha pogut fer més. Al cap de cinc minuts, un vell conegut del Principat com és Jacobo González ha provat sort amb un potent tir de falta, però Jesús Owono ha tret a baix una bona mà per aturar.

Just després, el 0-2. Sergio Molina ha llançat un canvi d’orientació en diagonal per a un Josep Cerdà que està de dolç: ha controlat amb l’esquerra, s’ha internat a l’àrea i amb la mateixa cama ha encanonat un tir per l’escaire del primer pal contra el qual el porter internacional andorrà no ha tingut temps de reaccionar −ha acabat la primera meitat xiulat per la seva afició− (15′). El matx ha continuat sent d’anada i tornada, però amb els de Carles Manso molt més còmodes i repetint acció. González l’ha tingut amb un centre-xut que Owono ha tornat a desviar, i just després, diana. En aquesta ocasió ha estat Minsu el protagonista, aprofitant una mala passada de la defensa rival per fer-se una autopassada contra Xavi Sintes i no fallar l’u contra u (30′). Amb els cordovesos totalment desdibuixats, no s’han vist més ocasions abans d’enfilar camí cap als vestidors.

L’equip tricolor celebrant un dels gols de la primera meitat. | @FCANDORRA

A la represa, els d’Iván Ania han volgut imposar un alt ritme, mentre que els andorrans l’han volgut controlar de forma més pausada. De totes maneres, s’han endollat ràpidament i la primera clara l’han tingut aviat, quan Adilson ha intentat un xut des del vèrtex de l’àrea que ha tocat Marc Domènech per acabar al travesser. El refús se l’ha trobat Carlos Albarrán, qui no s’ho ha pensat dues vegades i ha engaltat una volea que el porter equatoguineà ha aturat amb la cama gairebé sense saber com (55′). La dinàmica ha acabat sent favorable als locals, amb anades i tornades constants, i fins i tot mereixent-se el gol, però sense accions de massa perill.

Així s’ha arribat fins al 73′, quan Álvarez ha tret també una gran mà davant un tir creuat de ‘Lauti’. Des del mateix córner, i després d’una jugada assajada amb l’internacional andorrà aturant un potent xut d’Imanol García des de la frontal, ha arribat el 0-4 (76′). Diego Bri no ha estat prou ràpid i ha acabat habilitant a Théo Le Normand, qui s’ha estrenat aquesta temporada fent-se amb el refús i empenyent l’esfèrica al fons de la xarxa per anestesiar del tot l’encontre. Aquest, però, ha acabat amb la diana de l’honor local amb Adilson anotant a l’afegit després d’un rebot.

