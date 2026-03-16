Lucas Pagès assoleix la 14a posició a la cursa clàssic de la Copa del Món de Bardonecchia, a Itàlia

Lucas Pagès ha clos la Copa del Món de telemarc de Bardonecchia (Itàlia) amb una 14a plaça a la prova de clàssic. Ha travessat la meta amb un temps de 2’15.09, a 12.56 del guanyador, el noruec Jacob Benjamin Alveberg. Amb ell, el podi l’han completat el suís Nicolas Michel i el suec Alvin Noaksson. “La pista estava molt malament i amb el dorsal que tenia (46) ho he donat tot. Entre que he estat malalt, ha anat tot normal”, ha citat l’andorrà.
La pròxima competició serà a Pra Loup (França) amb tres dies de curses de Copa del Món, la primera aquest dijous amb l’esprint, i posteriorment dues curses en clàssic, divendres i dissabte. L’última competició per a Pagès serà a les Finals de Les Contamines Montjoie (França), on es competirà primer en clàssic el dijous 26 de març, l’endemà en esprint i es tancarà amb un paral·lel esprint dissabte.