  Pagès, a la Copa del Món d'Al. | FIS Telemark / @samdecout
Lucas Pagès assoleix la 14a posició a la cursa clàssic de la Copa del Món de Bardonecchia, a Itàlia

La pròxima competició serà a Pra Loup amb tres dies de curses abans de les Finals de Les Contamines Montjoie, a França

Lucas Pagès ha clos la Copa del Món de telemarc de Bardonecchia (Itàlia) amb una 14a plaça a la prova de clàssic. Ha travessat la meta amb un temps de 2’15.09, a 12.56 del guanyador, el noruec Jacob Benjamin Alveberg. Amb ell, el podi l’han completat el suís Nicolas Michel i el suec Alvin Noaksson. “La pista estava molt malament i amb el dorsal que tenia (46) ho he donat tot. Entre que he estat malalt, ha anat tot normal”, ha citat l’andorrà.

La pròxima competició serà a Pra Loup (França) amb tres dies de curses de Copa del Món, la primera aquest dijous amb l’esprint, i posteriorment dues curses en clàssic, divendres i dissabte. L’última competició per a Pagès serà a les Finals de Les Contamines Montjoie (França), on es competirà primer en clàssic el dijous 26 de març, l’endemà en esprint i es tancarà amb un paral·lel esprint dissabte.

Publicitat
Publicitat
Publicitat
Publicitat

