Futbol - Cita continental

L’Inter d’Escaldes visita l’Stadion Stožice de l’Olimpija Ljubljana per somiar amb la continuïtat a Conference League

Els escaldencs visiten Eslovènia sense Andrés Mohedano i amb les recents incorporacions d'Anwar Habib Hernández, Álex Gómez i Juan Cámara

El viatge europeu dels equips andorrans continua a la Conference League, concretament en una segona ronda en la qual Inter Club d’Escaldes, Atlètic Club d’Escaldes i FC Santa Coloma hi prenen part. Així, el primer a encetar la participació tricolor en aquesta serà l’Inter, i ho farà demà (20.00 hores) visitant l’Stadion Stožice de l’Olimpija Ljubljana. El conjunt eslovè, entrenat pel portuguès Jorge Simão, arriba a la cita després de caure també en primera ronda de Champions contra el Kairat Almaty kazakh.

Al vigent campió de la Prva Liga eslovena hi juguen destacats com el macedoni Dimitar Mitrovski o el nigerià Peter Agba, a més d’un vell conegut per la lliga espanyola, tot i que mai va acabar de destacar, Álex Blanco. L’extrem de Benidorm ha encetat enguany el seu segon curs amb l’Olimpija, després de passar per la Serie B italiana amb la Reggiana i el Como. A Espanya va jugar al València, l’Alabès i el Saragossa.

Cares noves

Els escaldencs han viatjat a Ljubljana amb una baixa considerable i tres noves incorporacions. Andrés Mohedano és qui ha marxat, després de tres anys a la Lliga Multisegur i anteriorment un breu pas per l’FC Andorra per la llavors Segona B. Els nouvinguts són Anwar Habib Hernández, procedent del Ranger’s; Álex Gómez, de l’Atlètic d’Escaldes, i Juan Cámara, del Jaén.