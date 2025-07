Futbol - Cita continental

L’Inter d’Escaldes enceta la fase prèvia europea dels tricolor visitant un complicat Steaua Stadium

El rival, el romanès FCSB, és un dels clubs més exitosos d'Europa de l'Est que suma fins a 61 trofeus nacionals i dos d'internacionals

El millor andorrà de la darrera temporada serà el primer, demà a les 19.30 hores, en encetar la prèvia europea dels equips tricolor. L’Inter Club d’Escaldes és l’únic que pren part en la primera ronda de la Champions League, i ho fa davant l’FCSB, l’antigament conegut com a Steaua de Bucarest. Actualment sota les ordres d’Elias Charalambous, cal fer esment que el club romanès és un dels més exitosos d’Europa de l’Est: suma fins a 61 trofeus nacionals i dos internacionals, i en la darrera edició de l’Europa League va arribar fins als vuitens de final, on va caure davant l’Olympique de Lió. Amb Darius Olaru com a capità i home de referència, l’FCSB no podrà comptar amb els davanters Daniel Bîrligea, Octavian Popescu i Denis Alibec, ni amb el central Joyskim Dawa.