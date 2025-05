Futbol - Lliga Multisegur

L’Inter d’Escaldes supera l’FC Ordino i es proclama campió de la Multisegur amb la derrota de l’Atlètic d’Escaldes

L'Esperança s'endú el duel entre els dos cuers i deixa el fanalet vermell en mans de la Massana, mentre que el segon lloc el lluiten quatre equips

FC PAS DE LA CASA 0 – 2 PENYA ENCARNADA

La jornada s’obria el dissabte amb un partit intranscendent a efectes de classificació entre dos dels equips que estan a terra de ningú, Pas i Penya. L’equip encampadà va tenir les ocasions més clares en una primera part que va acabar amb empat sense gols. Ja a la segona, el marcador es va desequilibrar al minut 68, fruit del gol del Penya amb definició impecable de Quirarte. Poc després, al 70′, el Penya va deixar el partit vist per sentència. Rebés va cometre penal sobre Franco González i el golejador paraguaià no va perdonar des dels 11 metres.

FC ORDINO 0 – 4 INTER ESCALDES

L’Inter va sortir a escena en el primer partit del diumenge decidit a sumar tres punts que sumats a una possible derrota de l’Atlètic li donessin el títol, com així va acabar passant. El recent campió de la Lliga Multisegur Assegurances va encarrilar el triomf abans del meridià de la primera part. Va assumir el control de la pilota i després d’algun avís, Mohedano va estrenar l’electrònic amb un xut potent des de la frontal. Era el minut 17 i, al 20′, una incursió per banda dreta de Muguruza la va culminar rematant al primer pal de primeres Guillaume López per fer pujar el 0-2. Un minut més tard el mateix López enviaria una pilota al travesser i al 23′, no va perdonar Rafinha per fer el 0-3 amb què es va arribar al descans. Els de Felip Ortiz van afluixar el ritme a la segona part i van completar la victòria amb un altre gol de Rafinha al minut 55 i amb Javi Díaz acumulant 800 minuts imbatut.

FC SANTA COLOMA 3 – 1 ATLÈTIC ESCALDES

A l’Atlètic d’Escaldes se li complica la segona posició, que encara conserva gràcies a l’average general, després de caure davant un FC Santa Coloma que l’iguala a punts. Els escaldencs es van avançar gràcies a un gol matiner d’un Mota que es va anticipar a la defensa i al porter Saul al minut 3 per marcar a plaer. Al quart d’hora va arribar la jugada clau que va canviar el partit. Varo Alvarez va cometre penal sobre Martín Ross i va veure la segona groga que deixava el seu equip amb un home menys. Cisteró va enganyar Marinovich en la pena màxima i va establir l’1-1 al minut 18. Els colomencs es van posar per davant al 34 en una combinació de Cisteró amb David López, qui va rematar de primeres a dins. Amb el 2-1 es va arribar al descans. L’Atlètic va posar voluntat a la represa però amb un home més, l’FC Santa Coloma va tenir les millors ocasions i un gol més, l’aconseguit per Rodri al minut 89 que significava el definitiu 3-1.

RANGER’S FC 0 – 1 UE SANTA COLOMA

Quart i cinquè de la taula s’enfrontaven amb l’objectiu de retallar diferències amb la segona posició. Ho va aconseguir el vigent campió, la UE, que se situa a tres punts d’Europa. La primera part gairebé no va tenir ocasions de gol. Una per bàndol. Margiotta al minut 16 va fer lluir Alex Ruiz i Alcaraz també va haver d’aplicar-se a fons per evitar el gol de Cifuentes al 19′. Al descans es va arribar amb el 0-0 i quan es portava una hora de joc, el partit es va haver de suspendre temporalment per una tormenta amb calamarsa. El millor arribaria quan es reiniciava el partit. Xutàs de lluny de Plascencia al minut 61 que va entrar per l’escaire, fent inútil la intervenció d’Alcaraz. Un gol que manté en vida els colomencs en l’objectiu d’anar a Europa, amb un Ranger’s que té un punt menys i ho té més difícil, però manté les seves opcions.

NOBREGA C. CF ESPERANÇA 1 – 0 THE BOSS FS LA MASSANA

Tota una final, el partit entre els dos últims classificats separats per un punt. Un duel marcat per la pluja durant l’inici, la tensió i la lluita al terreny de joc de dos equips que es jugaven eludir el descens directe. Es va endur els tres punts un Esperança que deixa de ser el cuer de la Lliga Multisegur, cedint la plaça que envia a la Lliga Unida a la Massana. La primera part va ser molt intensa, però sense gairebé ocasions. Una de Carlos Gomes al minut 12, que va rematar per sobre del travesser i una altra al 39′ que va significar l’únic gol del partit, en un servei de cantonada que Moreno no va aconseguir refusar, fent-se el gol en pròpia meta. A la segona part, la Massana va estirar les línies a la recerca de l’empat davant un Esperança que va saber defensar l’1-0 final amb ordre i contundència. L’Esperança li treu dos punts a falta de dues jornades però són els massanencs els que tenen l’average a favor.