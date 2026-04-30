L’FC Andorra vol superar-se i Manso diu que ara l’objectiu és millorar els 59 punts assolits el primer curs professional

Amb el primer gran repte sota el braç, la permanència, l’FC Andorra vol ara superar-se. En aquest sentit, el tècnic tricolor, Carles Manso, ha mencionat aquest matí que l’objectiu actual és sobrepassar els 59 punts assolits el primer curs professional −actualment en tenen 55 a falta de cinc jornades− i signar també per primera vegada cinc victòries consecutives a Segona Divisió. Així doncs, el play-off passa a un segon pla, i tot i que no és impossible, ja que ara el tenen a sis punts, el català ha reconegut que “és molt difícil”.
Aquest és, llavors, “un tema que no ens ha de distraure”. “Sí que hem de donar el valor que té al curs que estem fent i, sobretot, a no quedar-nos aquí. Hem de ser conscients que hem de continuar, i tot com acabem la temporada serà una possible pedra per iniciar la vinent”, ha indicat. Un dels punts de millora que ha posat el valor Manso ha estat la resposta defensiva, “un dèficit que estàvem tenint”.
L’equip encadena ja tres duels sense encaixar, i ha assenyalat que això “mostra la fiabilitat” dels pirenaics. Fent esment que la pilota aturada els ha llastrat tot l’any, ha subratllat que s’han posat mans a la feina amb les centrades laterals i les curses enrere, “ja que per l’estil de joc deixem molt espai a l’esquena”.
Tot això ho hauran de posar a prova demà (16.15 hores) contra l’Albacete, un dels conjunts que més centrades realitza i que més gols fa amb aquestes accions. Els d’Alberto González són 13ns amb 47 punts, i Manso n’ha destacat la fortalesa a les dues àrees. “Fan atacs molt ràpids i amb relacions per fora, i defensivament són molt compactes i estrets, deixant molt poc espai entre línies”, ha definit, uns contextos que a l’FC Andorra, al seu feu, li han dificultat molts partits.
Marc Cardona
Més enllà de Josep Cerdà, una de les reivindicacions de les darreres jornades és Marc Cardona. El davanter encadena dos duels veient porta, i davant la baixa de ‘Lauti’ de León, ha fet un pas endavant després d’aterrar al Principat sense acabar de gaudir dels minuts que li hagués agradat. “Aquestes lesions, tant de bo no es produeixin mai, però obren portes a altres jugadors i Cardona n’és un exemple”, ha enaltit Manso.