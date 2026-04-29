  • Josep Cerdà durant un entrenament d'aquest abril. | @FCANDORRA
Pol Forcada Quevedo
Futbol - LaLiga Hypermotion

Josep Cerdà reconeix que mentre sigui a dalt li és igual la posició on jugar i que la principal fita és ajudar el conjunt

És un especialista per la banda esquerra, però també pot jugar per la dreta i, des de fa poc, rendir a un molt alt nivell com a fals davanter

“A mi m’agrada jugar, m’és igual on, soc atacant i m’agrada estar per dalt”. Així de clar ha estat Josep Cerdà, recentment nomenat millor jugador del mes d’abril de LaLiga Hypermotion. I bé ho ha demostrat al verd, ja que en aquest període ha signat cinc gols i ha repartit una assistència per convertir-se en la punta de llança d’un FC Andorra escopetejat que es permet somiar amb un play-off que té a sis punts quan falten cinc jornades per finalitzar la lliga.

“Els qui juguem en atac va una mica per ratxes, i estic trobant posicions més a prop de porteria que fa que estigui finalitzant més”, ha mencionat el mallorquí. Val a dir que ell és un especialista per la banda esquerra, però també pot jugar per la dreta i, des de fa poc, també rendint a un molt alt nivell com a fals davanter.

Tant és així que suma ja nou dianes, totes elles fetes aquest 2026, i ha igualat Carlos Martínez com a tercer màxim golejador de la història del club tricolor al futbol professional. La primera posició d’aquest podi l’ocupa Sinan Bakis amb 12 gols, tot i que és una fita que Cerdà ha reconegut no marcar-se com a objectiu. “Tot el que sigui marcar i ajudar l’equip, millor”, ha assenyalat.

El de Pollença tampoc ha amagat el bon estat de forma col·lectiu: “Estem en un punt en què ens surt tot, i aquests moments s’han d’aprofitar i gaudir”. Això sí, i tot i estar “il·lusionats”, “no ens volem emocionar” amb la promoció d’ascens. En aquest sentit, ha mencionat que s’agafen a la filosofia del partit a partit perquè “de moment ens ha anat bé”, i que no cal “mirar més enllà”.

