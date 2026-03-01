L’FC Andorra vol donar continuïtat al triomf visitant demà el Còrdova i havent fet un pas endavant a nivell mental

L’FC Andorra vol donar continuïtat al triomf contra el Saragossa demà a Còrdova (20.30 hores). L’equip ho fa sabent que passi el que passi continuarà dormint una jornada més fora del descens, i volent fer un pas endavant quant a l’anímic. “La victòria ens ha donat serenor i paciència per mirar-nos tots a les cares, i ens ha fet veure que el camí és el de la primera part [contra els aragonesos]. Hem parlat amb els jugadors per saber quines són les vivències que tenen durant el partit i com ho afronten, també fer-los conscients de quins són els camins i intentar posar petits objectius que ens permetin assolir-los perquè tothom guanyi confiança en aquest sentit”, ha mencionat el tècnic tricolor, Carles Manso, en ser demanat pel treball mental envers els dubtes que els seus poden tenir amb el partit controlat.
Val a dir que el conjunt andalús es troba immers en la lluita per accedir al play-off, però ara encadena dues derrotes i ve de jugar entre setmana. “És un equip que pren riscos, molt valent, que juga molt bé”, ha destacat Manso. Ara bé, l’entrenador ha assenyalat que els pot anar bé que els d’Iván Ania rarament usen un bloc baix: “Pràcticament sempre van mà a mà quan pressionen, i a nosaltres ens pot generar contextos com contra l’Almeria, els quals podem portar cap a un ritme que ens afavoreixi”. Un dels punts forts del Còrdova són els extrems, amb gent com Cristian Carracedo o l’extricolor Jacobo González.
Per a fer-los front, Manso no podrà comptar ni amb Álex Calvo, ni amb Manu Nieto ni amb Edgar González. A més, Jastin Garcia, després d’un procés gripal, és dubte, però el tècnic de Terrassa té clar que vol donar continuïtat a aquells que van retornar a l’esquema inicial la darrera jornada, com Jesús Owono, Álex ‘Petxa’, Diego Alende o Josep Cerdà. “Se’ls ha de donar a certs jugadors, el dia a dia ja era molt bo i necessiten aquest premi”, ha mencionat, reconeixent que en altres coses “sí que volem fer canvis”.