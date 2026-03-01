Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Carles Manso, aquest matí en roda de premsa. | @FCANDORRA
Pol Forcada Quevedo
Futbol - LaLiga Hypermotion

L’FC Andorra vol donar continuïtat al triomf visitant demà el Còrdova i havent fet un pas endavant a nivell mental

Val a dir que l'equip andalús es troba immers en la lluita per accedir al play-off, però ara encadena dues derrotes i ve de jugar entre setmana

L’FC Andorra vol donar continuïtat al triomf contra el Saragossa demà a Còrdova (20.30 hores). L’equip ho fa sabent que passi el que passi continuarà dormint una jornada més fora del descens, i volent fer un pas endavant quant a l’anímic. “La victòria ens ha donat serenor i paciència per mirar-nos tots a les cares, i ens ha fet veure que el camí és el de la primera part [contra els aragonesos]. Hem parlat amb els jugadors per saber quines són les vivències que tenen durant el partit i com ho afronten, també fer-los conscients de quins són els camins i intentar posar petits objectius que ens permetin assolir-los perquè tothom guanyi confiança en aquest sentit”, ha mencionat el tècnic tricolor, Carles Manso, en ser demanat pel treball mental envers els dubtes que els seus poden tenir amb el partit controlat.

Val a dir que el conjunt andalús es troba immers en la lluita per accedir al play-off, però ara encadena dues derrotes i ve de jugar entre setmana. “És un equip que pren riscos, molt valent, que juga molt bé”, ha destacat Manso. Ara bé, l’entrenador ha assenyalat que els pot anar bé que els d’Iván Ania rarament usen un bloc baix: “Pràcticament sempre van mà a mà quan pressionen, i a nosaltres ens pot generar contextos com contra l’Almeria, els quals podem portar cap a un ritme que ens afavoreixi”. Un dels punts forts del Còrdova són els extrems, amb gent com Cristian Carracedo o l’extricolor Jacobo González.

Per a fer-los front, Manso no podrà comptar ni amb Álex Calvo, ni amb Manu Nieto ni amb Edgar González. A més, Jastin Garcia, després d’un procés gripal, és dubte, però el tècnic de Terrassa té clar que vol donar continuïtat a aquells que van retornar a l’esquema inicial la darrera jornada, com Jesús Owono, Álex ‘Petxa’, Diego Alende o Josep Cerdà. “Se’ls ha de donar a certs jugadors, el dia a dia ja era molt bo i necessiten aquest premi”, ha mencionat, reconeixent que en altres coses “sí que volem fer canvis”.

Comparteix
Notícies relacionades
Els allotjaments turístics celebren la reobertura de l’RN20 i tanquen la crisi amb més reserves que cancel·lacions
Andorra la Vella demana un estudi complementari per analitzar l’encaix urbanístic del traçat del futur tramvia
El Comú de Canillo convoca el concurs per redactar el projecte i dirigir les obres de la CG-2 al centre de Soldeu

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

Notícies relacionades
  • Esports
Jordina Caminal no completa la baixada en el primer super gegant disputat a l’Àliga el qual s’endu Emma Aicher
  • Esports
Jordina Caminal es millora envers els entrenaments i assoleix la 40a posició al descens de la Copa del Món de casa
  • Esports
Andorra rep l’elogi del podi de la prova de descens: “No entenc per què no van aconseguir el Campionat del Món”
Publicitat
Entrevistes esportives
Mathieu Jaminet (Jam Jam)
Pilot especialitzat en curses de resistència
Erik Faura
Pilot andorrà de muntanya i gel
Albert Llovera
Pilot andorrà
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu