Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Un moment de l'entrenament. | @FCANDORRA
Arnau Ojeda Garcia
Futbol - LaLiga Hypermotion

L’FC Andorra visita el Ceuta amb la intenció de començar l’any de la mateixa manera que va tancar el 2025

Manso detalla que "els jugadors han tornat perfectament" després de l'aturada de Nadal i Gael, Vilà i Owono seran les úniques baixes

Any nou, vida nova, però l’FC Andorra vol mantenir les sensacions i els resultats amb què va tancar el 2025, els quals han permès al conjunt tricolor tenir una setmana de vacances “més plàcida del que podíem preveure al novembre”, ha afirmat el tècnic Carles Manso en la roda de premsa prèvia al partit que enfrontarà els andorrans aquest diumenge contra el Ceuta.

Tot i les bones sensacions amb què van tancar l’any, Manso ha deixat clar que “no ens hem d’aturar aquí” i que la breu aturada per Nadal no ha tallat el ritme de treball. “Els jugadors han tornat perfectament. Des de l’àrea de rendiment se’ls va enviar feina complementària”, ha detallat l’entrenador tricolor, afegint que “pel que hem vist, l’han complert tots”.

“Els jugadors han tornat perfectament. Des de l’àrea de rendiment se’ls va enviar feina complementària” – Carles Manso

Amb els deures fets, cos tècnic i jugadors ja preparen el duel de diumenge contra un equip “molt fort”. En dades, es tracta del quart millor equip de la categoria jugant com a local i ja acumulen cinc jornades consecutives sense perdre. En la classificació general, són novens amb 29 punts, cinc més que l’FC Andorra, que és tretzè amb 24 punts.

Carles Manso durant l’entrenament. | @FCANDORRA

Pel que fa a qüestions tàctiques, Manso ha destacat del rival la seva capacitat ofensiva i la seva voluntat de ser dominador. “Fan molt de mal per fora amb les relacions entre extrems i laterals. Haurem d’estar molt atents i ser curosos en els petits detalls”, ha analitzat. A més, també ha subratllat que “surten molt forts tant a la primera com a la segona part, amb fases de 15 minuts molt intenses”, un fet que “haurem de saber controlar per treure un bon resultat”. En l’àmbit defensiu, Manso ha recalcat la seva pressió home a home, la qual arriba fins i tot a “fer saltar els centrals fins a la nostra àrea per incomodar la sortida de pilota”.

“Fan molt de mal per fora amb les relacions entre extrems i laterals. Haurem d’estar molt atents i ser curosos en els petits detalls” – Carles Manso

En relació amb el pla dels andorrans per endur-se els tres punts, aquest passa per intentar “imposar el nostre joc i que siguin ells els que s’adaptin a nosaltres”. Un joc que, tal com ha esmentat Manso, es basa en “ser agressiu, tenir la pilota, ser ofensiu i assumir riscos de manera coherent”.

Quant a les baixes per diumenge, en són tres: Martí Vilà (que ja està fent entrenaments a camp), Gael Alonso (per sanció) i Jesús Owono (Copa d’Àfrica). La d’Alonso és, sense dubte, la més sensible i obligarà Manso a buscar alternatives a la defensa. “Encara queden dos entrenaments, el d’avui i el de demà, per acabar de decidir quines peces jugaran”, ha explicat.

Questionat per possibles fitxatges durant el mercat d’hivern, el tècnic tricolor ha valorat positivament la plantilla actual, però ha apuntat que s’estan estudiant “possibles reforços”, tot i que no ha detallat les posicions. En aquest sentit, sí que ho va fer el director esportiu, Jaume Nogués, fa uns dies a RTVA, on va informar que el club té dos fitxatges molt avançats i preveu fer només dues o tres incorporacions abans del tancament del mercat.

Comparteix
Notícies relacionades
El conductor mort en el xoc d’Incles era Raül Adames, director del Secretariat d’Educació Catòlica de Barcelona
Una presumpta violació a una turista al Pas de la Casa durant la nit de Cap d’Any acaba amb dos homes detinguts
La Creu Roja manté la donació de sang com una prioritat estratègica per al 2026 malgrat el descens de donacions

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

Notícies relacionades
  • Esports
Rafa Luz i Yves Pons, pendents de l’evolució de les seves lesions després del partit contra el Hiopos Lleida
  • Esports
El MoraBanc perd el ‘derbi’ contra el Lleida després d’un pobre darrer quart i es manté a la corda fluixa (79-87)
  • Esports
Xavier Castañeda arriba cedit al MoraBanc fins a final de temporada i podria debutar aquesta mateixa tarda
Publicitat
Entrevistes esportives
Xary Rodríguez 
Presidenta d’Andona
Àlex Terés
Autor del llibre ‘Principat Blaugrana’
Marina Fernández
Exjugadora de la selecció
Publicitat
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu