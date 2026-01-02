L’FC Andorra visita el Ceuta amb la intenció de començar l’any de la mateixa manera que va tancar el 2025

Any nou, vida nova, però l’FC Andorra vol mantenir les sensacions i els resultats amb què va tancar el 2025, els quals han permès al conjunt tricolor tenir una setmana de vacances “més plàcida del que podíem preveure al novembre”, ha afirmat el tècnic Carles Manso en la roda de premsa prèvia al partit que enfrontarà els andorrans aquest diumenge contra el Ceuta.
Tot i les bones sensacions amb què van tancar l’any, Manso ha deixat clar que “no ens hem d’aturar aquí” i que la breu aturada per Nadal no ha tallat el ritme de treball. “Els jugadors han tornat perfectament. Des de l’àrea de rendiment se’ls va enviar feina complementària”, ha detallat l’entrenador tricolor, afegint que “pel que hem vist, l’han complert tots”.
“Els jugadors han tornat perfectament. Des de l’àrea de rendiment se’ls va enviar feina complementària” – Carles Manso
Amb els deures fets, cos tècnic i jugadors ja preparen el duel de diumenge contra un equip “molt fort”. En dades, es tracta del quart millor equip de la categoria jugant com a local i ja acumulen cinc jornades consecutives sense perdre. En la classificació general, són novens amb 29 punts, cinc més que l’FC Andorra, que és tretzè amb 24 punts.
Pel que fa a qüestions tàctiques, Manso ha destacat del rival la seva capacitat ofensiva i la seva voluntat de ser dominador. “Fan molt de mal per fora amb les relacions entre extrems i laterals. Haurem d’estar molt atents i ser curosos en els petits detalls”, ha analitzat. A més, també ha subratllat que “surten molt forts tant a la primera com a la segona part, amb fases de 15 minuts molt intenses”, un fet que “haurem de saber controlar per treure un bon resultat”. En l’àmbit defensiu, Manso ha recalcat la seva pressió home a home, la qual arriba fins i tot a “fer saltar els centrals fins a la nostra àrea per incomodar la sortida de pilota”.
“Fan molt de mal per fora amb les relacions entre extrems i laterals. Haurem d’estar molt atents i ser curosos en els petits detalls” – Carles Manso
En relació amb el pla dels andorrans per endur-se els tres punts, aquest passa per intentar “imposar el nostre joc i que siguin ells els que s’adaptin a nosaltres”. Un joc que, tal com ha esmentat Manso, es basa en “ser agressiu, tenir la pilota, ser ofensiu i assumir riscos de manera coherent”.
Quant a les baixes per diumenge, en són tres: Martí Vilà (que ja està fent entrenaments a camp), Gael Alonso (per sanció) i Jesús Owono (Copa d’Àfrica). La d’Alonso és, sense dubte, la més sensible i obligarà Manso a buscar alternatives a la defensa. “Encara queden dos entrenaments, el d’avui i el de demà, per acabar de decidir quines peces jugaran”, ha explicat.
Questionat per possibles fitxatges durant el mercat d’hivern, el tècnic tricolor ha valorat positivament la plantilla actual, però ha apuntat que s’estan estudiant “possibles reforços”, tot i que no ha detallat les posicions. En aquest sentit, sí que ho va fer el director esportiu, Jaume Nogués, fa uns dies a RTVA, on va informar que el club té dos fitxatges molt avançats i preveu fer només dues o tres incorporacions abans del tancament del mercat.