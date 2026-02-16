Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • Josep Cerdà, a l’Estadi Johan Cruyff del Barça Atlètic, el curs passat. | @FCANDORRA
Pol Forcada Quevedo
  Esports
Futbol - Copa Catalunya

L’FC Andorra visita el Barça Atlètic amb la clara voluntat d’accedir a la final i de mantenir les bones sensacions

Carles Manso recorda que serà una oportunitat per als que es vulguin reivindicar: "Qui jugui i ho faci bé tindrà l'oportunitat el cap de setmana"

Després d’ensopegar a Almeria, i sumar la quarta jornada consecutiva sense vèncer a la lliga, l’FC Andorra està totalment centrat en el duel que disputarà demà a l’Estadi Johan Cruyff (17.00 hores). Serà de Copa Catalunya, i jugant-se el pas a la final contra el Barça Atlètic. “Ja ho vam dir contra l’Europa, donem molta importància a aquesta competició”, va citar el tècnic tricolor, Carles Manso, després del duel contra els de ‘Rubi’.

En aquesta mateixa línia, Marc Domènech també va assenyalar que el matx contra el filial culer pot servir per mantenir les bones sensacions que els tricolor estan mostrant, tot i no acabar aconseguint els resultats desitjats a LaLiga Hypermotion. “Tots els partits són opcions bones pels jugadors, per aprofitar-los i per millorar com a equip”, va mencionar, tot reiterant que volen tornar a aixecar el trofeu.

“Ja ho vam dir contra l’Europa, donem molta importància a aquesta competició” – Carles Manso

Serà, també, una bona oportunitat perquè aquells jugadors que acumulen menys minuts puguin dir la seva. “Haurem de valorar qui juga, però és una oportunitat per a tothom. Qui jugui i ho faci bé tindrà l’oportunitat el cap de setmana”, va assenyalar Manso.

Cal recordar que els pirenaics han arribat a aquesta fase copera després d’imposar-se a l’Europa al temps de descompte. Per la seva part, els de Juliano Belletti ho han fet en haver vençut al Camp Joliu. Cal esmentar que enguany el Barça Atlètic juga a 2a RFEF, concretament al Grup 3, en el qual ocupa la cinquena posició. Ara bé, ambdós conjunts s’han vist les cares en més d’una ocasió, la darrera la temporada passada a 1a RFEF i amb els andorrans enduent-se el triomf tant a la primera com a la segona volta.

