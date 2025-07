Futbol

L’FC Andorra trasllada l’amistós contra l’Europa a Lleida i activa la nova campanya d’abonats

L’amistós tindrà caràcter solidari i la temporada 25/26 arrencarà oficialment a l’Estadi de la FAF d’Encamp

L’FC Andorra ha informat aquest diumenge a través d’un comunicat oficial que el partit amistós contra l’Europa, previst per al dissabte 2 d’agost a les 18.30 hores, es disputarà finalment al Camp d’Esports de Lleida i no a l’Estadi Comunal, tal com s’havia anunciat inicialment. El canvi d’escenari es deu al fet que la gespa del Comunal, renovada aquest estiu, encara podria no estar del tot arrelada. Davant d’aquesta situació, el club ha optat per buscar una alternativa.

A més del canvi de seu, el partit tindrà un caràcter solidari, ja que la recaptació de taquilla —amb un preu d’entrada de 5 euros— es destinarà íntegrament a donar suport al Lleida CF, entitat històrica del futbol català que travessa una etapa difícil.

D’altra banda, el club també ha fet oficial que la temporada 2025/26 es jugarà a l’Estadi de la FAF d’Encamp, gràcies a un acord amb la Federació Andorrana de Futbol. L’FC Andorra ha agraït el suport rebut per part del Govern d’Andorra i, especialment, del Ministeri d’Esports, per fer possible aquest canvi de seu. LaLiga ja ha rebut tota la documentació necessària i ha validat les instal·lacions encampadanes, on l’equip jugarà el seu primer partit de lliga com a local el 31 d’agost a les 17 h.

Amb l’estadi definitiu confirmat, el club ha posat en marxa la campanya d’abonats 25/26 sota el lema “Ara és el moment”. A partir de demà, els abonats de la temporada passada disposaran de quatre dies de preferència per renovar. Tot i el canvi d’estadi i de seients, podran mantenir prioritat fins a l’1 d’agost, data d’obertura per a noves altes.

Els abonaments donaran accés a tots els partits de lliga i fins a vuitens de Copa del Rei, així com descomptes del 50% en una de les equipacions oficials i promocions especials per als aficionats més fidels. Aquells que van assistir a tots els partits de lliga la temporada passada renovaran el seu abonament de manera gratuïta. Les gestions es poden fer online o presencialment, amb horari d’atenció de 9 a 19 h de dilluns a dijous i de 8 a 15 h els divendres.