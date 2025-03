Futbol - Primera Federació

L’FC Andorra torna al play-off després d’11 jornades i ‘Beto’ Company deixa clar que volen quedar-s’hi

Els pirenaics ja pensen en el duel del divendres, quan visitaran un Reial Unió que només ha vençut un dels seus darrers cinc duels

L’inici i el fi. L’Arenteiro ha estat el mateix rival amb el qual l’FC Andorra va sortir del play-off a principis de gener, després de caure a l’Espiñedo per 3-0, i n’ha tornat a entrar després de l’empat d’ahir. És a dir, han hagut de passar fins a 11 jornades perquè els tricolor es tornin a situar entre els cinc primers classificats, tot sumat a una jornada en què cap dels equips dins el top10 ha guanyat, per sumar 43 punts i quedar-se només a quatre del segon, la Ponferradina.

De totes maneres, l’entrenador dels pirenaics, ‘Beto’ Company, va treure ferro a l’assumpte deixant clar que volen estar entre els cinc primers, però que tampoc els obsessiona. Tal com va comentar a la prèvia del divendres passat, “al play-off cal ser-hi l’última jornada i el més amunt possible”, tot i que ara que ja hi són “volem quedar-nos-hi”.

Sent aquesta una setmana atípica, els seus no han tingut descans i avui han tornat a la feina per preparar l’enfrontament d’aquesta jornada. Serà el divendres (20.30 hores) al camp del Reial Unió, 15è amb 36 punts. “Anem de visitants, la nostra assignatura pendent. Parlàvem que les primeres parts ens estaven costant a casa, i avui ha sigut bona, i parlàvem també que a fora de casa ens està costant, doncs quin millor repte que anar a l’Stadium Gal i guanyar”, va indicar el vallenc. Els del peraladenc Albert Carbó només han vençut en un dels darrers cinc duels, sent precisament al seu feu i contra l’Arenteiro.