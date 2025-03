Primera RFEF

L’FC Andorra empata davant l’Arenteiro en un partit intens marcat pel domini tricolor i tres rematades al pal

Els tricolor fan mèrits per guanyar amb un gol inicial de Manu Nieto i un gran tram final, però la falta d’encert i la mala fortuna frustren la victòria

L’FC Andorra ha deixat escapar els tres punts en un partit en què ha mostrat una bona versió i ha fet mèrits per guanyar, però ha estat castigat per la falta d’eficàcia en els metres finals i la mala fortuna. Els tricolor han empatat a l’Estadi Nacional en un duel marcat per la intensitat, les ocasions clares i fins a tres rematades al pal, la darrera en l’última acció del partit.

El matx ha començat de la millor manera possible per als del Principat. Només havien passat set minuts quan Manu Nieto, després de ser agafat dins l’àrea, ha provocat un penal que ell mateix ha transformat amb contundència. Amb aquest gol matiner, l’Andorra trencava la dinàmica de les últimes jornades, en les quals li havia costat entrar bé en els partits.

Els de Beto Company han mantingut el control durant bona part de la primera meitat, amb arribades destacades com la d’Almpanis i una altra ocasió de Manu Nieto que ha acabat estavellant-se amb el pal. L’Arenteiro, però, ha reaccionat amb un xut al travesser i ha acabat trobant premi en el minut 36 amb l’empat, just abans del descans.

A la represa, el ritme ofensiu ha baixat lleugerament, però el partit ha continuat obert, amb els dos equips buscant la porteria contrària malgrat l’estat del terreny de joc, molt afectat per la pluja. Els tricolor, més insistents, han buscat amb més decisió el segon gol. Juanda ha disposat de dues bones ocasions, una de les quals no ha pogut culminar quan ho tenia tot a favor.

Les accions més clares, però, han estat per a Lauti, qui ha fregat el gol en dues ocasions als minuts finals. Primer, al 87, ha rematat amb potència i ha topat amb el travesser quan l’Estadi Nacional ja cantava el gol. I en l’última jugada del partit, ha superat el porter amb una vaselina elegant, però una altra vegada la fusta ha impedit una victòria que hauria estat èpica.

Amb aquest empat, l’Andorra suma un punt amarg després d’haver estat superior i d’haver merescut molt més, però sense encert ni sort de cara a porteria.