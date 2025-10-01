Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • El director general de l'FC Andorra, Jaume Nogués i el màxim accionista del club, Gerard Piqué, durant el partit contra el Mirandés. | @FCANDORRA
El Periòdic d'Andorra
  Esports
Sanció al club tricolor

L’FC Andorra sancionat amb 15.000 euros per les protestes al túnel de vestidors per part de Piqué i Nogués

15 dies d’inhabilitació per a Nogués, mentre que Piqué es lliura, ja que el Codi Disciplinari només s'aplica a persones federades i ell no ho està

El Comitè de Disciplina de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) ha fet pública la seva resolució després dels incidents viscuts al final del duel entre l’FC Andorra i el Mirandés. El director general del club, Jaume Nogués, ha estat sancionat amb 15 dies d’inhabilitació, mentre que el Team Manager, Carles Manso, haurà de complir dos partits de suspensió. A més, el club haurà d’assumir una multa de 15.000 euros perquè tots dos, juntament amb Gerard Piqué, es trobaven al túnel de vestidors sense autorització.

Pel que fa al màxim propietari, Gerard Piqué, el Comitè ha descartat imposar-li sanció, ja que el Codi Disciplinari de la RFEF només és aplicable a persones federades i l’exjugador no compleix aquesta condició.

Els fets es remunten al partit contra el Mirandés quan, segons l’acta arbitral, un cop xiulat el final, es van produir greus incidents al túnel de vestidors. L’àrbitre Alonso de Ena Wolf va detallar que Jaume Nogués va increpar el primer assistent amb expressions com “sou uns pocavergonyes, això és una vergonya”. Segons el mateix document, Gerard Piqué també hauria intervingut, apropant-se a escassos centímetres de l’assistent en actitud intimidatòria i qüestionant les seves decisions.

L’acta recull igualment insults per part de Carles Manso, que hauria proferit paraules greus contra el jutge de línia. Posteriorment, Nogués i Piqué també van dirigir-se al col·legiat principal en un to que l’àrbitre qualifica d’amenaçant, fins al punt que la policia va haver d’intervenir per separar-los.

Amb aquesta resolució, la RFEF dona per tancada la investigació i estableix sancions que afecten la direcció esportiva de l’FC Andorra, però no el seu màxim propietari.

