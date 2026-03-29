El Periòdic d'Andorra
Futbol - LaLiga Hypermotion

Festival de gols i d’aturades de l’FC Andorra davant la Cultural Lleonesa per allunyar-se de la zona del descens (0-4)

Els tricolor mostren la seva versió més efectiva castigant la manca de contundència del rival i amb un Jesús Owono imperial sota pals

L’FC Andorra continua fent passos ferms cap a la salvació després d’imposar-se amb contundència al camp de la Cultural Lleonesa (0-4) en un duel que ha sabut madurar i sentenciar amb una gran efectivitat. Els tricolor han convertit les seves oportunitats en moments clau i han trobat en Jesús Owono un mur infranquejable quan el partit ho exigia.

L’inici ja ha deixat entreveure el guió del partit. L’Andorra ha pressionat alt i ha aprofitat una errada defensiva local per avançar-se ben aviat amb una definició precisa de Lautaro. El gol ha donat tranquil·litat als de Carles Manso, que han gestionat el ritme amb criteri davant una Cultural obligada a reaccionar.

Els locals han intentat fer un pas endavant, generant perill sobretot amb accions laterals i alguna arribada clara, però sempre s’han trobat amb un Owono molt segur. El porter ha estat determinant, primer evitant l’empat en un mà a mà i, més tard, aturant un penal que ha pogut canviar el rumb del partit.

Tot i la golejada, Owono ha estat un dels protagonistes del duel amb grans aturades. | @FCANDORRA

Abans del descans, l’Andorra ha tornat a castigar. Una acció ben trenada ha acabat amb el gol de Marc Domènech, que ha ampliat diferències i ha reforçat la sensació de control visitant.

A la represa, el partit ha entrat en una fase més oberta. La Cultural ha assumit riscos, però sense trobar continuïtat, mentre l’Andorra ha sabut esperar el seu moment. Amb els espais cada cop més evidents, els tricolors han acabat de rematar la feina en el tram final.

Manu Nieto, atent dins l’àrea, ha fet el tercer amb sang freda, i poc després Yeray ha culminat una transició per tancar definitivament el marcador. Un cop dur per als lleonesos i una demostració d’eficàcia d’un Andorra que ha sabut competir amb maduresa.

El triomf permet als tricolors ampliar la distància a once punts respecte a la zona de descens i reforçar la seva bona dinàmica en un moment decisiu de la temporada, amb la permanència cada cop més a prop.

ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

