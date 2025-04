Futbol - Copa Catalunya

L’FC Andorra rep un Girona B completat amb només un jugador del primer equip i quatre del juvenil

'Beto' Company deixa entreveure que sota pals hi haurà Oier Olazábal i que més enllà de l'equip rival "anem per la victòria"

Mes i mig després del plantejament inicial, la semifinal de Copa Catalunya entre l’FC Andorra i el Girona arriba demà dins la recta final per cloure la Primera Federació, en la qual els tricolor han tornat a sortir del play-off tot i que el tenen a tocar. De totes maneres, ‘Beto’ Company ha reconegut aquest matí que el duel no els fa nosa: “Ens agrada jugar totes les competicions i guanyar. Tenim un rival de Primera Divisió al Nacional i per a nosaltres és un repte fantàstic”.

Ara bé, els de Míchel, qui tampoc és segur que visiti la infraestructura de la Baixada del Molí, també han de tancar la màxima competició del sistema espanyol amb la permanència encara per decidir, i vindran amb l’equip B. En concret, estarà format per 17 jugadors d’aquest conjunt que milita a la Tercera Federació, acompanyats per quatre del juvenil de Divisió d’Honor i només un del primer equip. Aquest és l’ucraïnès Vladyslav Krapyvtsov, el tercer porter.

Igualment, el tècnic dels pirenaics ha esmentat que “anirem a fer el nostre partit, i tenim molt clar que anem per la victòria”. Ha reconegut que hi haurà rotacions, sent Oier Olazábal la principal novetat gairebé confirmada, i que aquest matx els ha de beneficiar en minuts per als jugadors “que no estan entrant tant i per alguns joves”. La prioritat, però, ha recordat que és la pròxima jornada lliguera, el diumenge (12.00 hores) contra el Tarassona.