Futbol - Copa Catalunya

La semifinal de Copa Catalunya entre l’FC Andorra i el Girona es jugarà dimecres vinent a les 19.00 hores

Serà el quart partit en què tots dos conjunts es veuran les cares, i des del club tricolor informen que l'entrada continuarà sent lliure

Després de l’ajornament demanat pel Girona el passat febrer, al·legant el mal estat de la gespa de l’Estadi Nacional, avui s’ha fet oficial l’horari de la semifinal de Copa Catalunya que els enfrontarà amb l’FC Andorra. Serà dimecres vinent a les 19.00 hores, i segons ha informat l’entitat tricolor, l’entrada continuarà sent lliure. “Els partits de Copa Catalunya no estan inclosos dins l’abonament de la temporada, però igualment des del club no volem que ningú es perdi aquestes semifinals d’una competició que hem guanyat en les darreres dues edicions i que no es disputava al Principat des del 2019”, han esmentat des de l’FC Andorra.

El quart enfrontament

Aquest matx serà el quart partit en què l’FC Andorra i el Girona es veuran les cares. Els tres anteriors van ser en duels de pretemporada, i cap va finalitzar amb victòria pirenaica. El primer va ser l’any 2022 amb triomf 2-0 a favor dels blanc-i-vermells, el segon va ser l’estiu del 2023 amb empat a dos, i uns dies més tard van tornar a guanyar els gironins per 3-0.