L’FC Andorra rep un Leganés en hores baixes, i per a Gómez això “fa que sigui un rival encara més difícil de guanyar”

Per primera vegada des que ha començat la temporada 2025-2026, l’FC Andorra té disponibles els 26 jugadors amb les recents inscripcions d’Efe Akman i Martín Merquelanz, a més del retorn de lesió de Josep Cerdà. Així ho ha confirmat el seu tècnic, Ibai Gómez, en la prèvia del partit que enfronta els andorrans amb el Leganés demà a les 18.30 hores corresponent a la vuitena jornada. “Tenim els 26 jugadors disponibles per fer la convocatòria”, una selecció que per a Gómez suposa “el més difícil que he de fer des que he arribat al club”, ha afirmat.
Un duel que finalment sí que es podrà jugar a l’Estadi de la FAF, a Encamp, després d’alguns dies d’incertesa amb l’afer de les quotes i la decisió de l’ens federatiu de tancar els seus camps durant 24 hores.
“Hi havia confiança que es solucionés”
En aquest sentit, Gómez ha deixat clar que en cap moment va parlar amb el club sobre la possibilitat de no jugar el partit o de jugar-lo en un altre emplaçament: “Quedaven dies i hi havia la confiança que es solucionés. No hem pensat en cap alternativa, almenys nosaltres. Després, si el club ha estat treballant en alguna, ja no t’ho puc dir”, ha explicat l’entrenador basc, destacant que han evitat pensar en aquesta qüestió i mantenir la concentració en preparar el matx: “No hem pensat en cap moment en què pugui passar o no pugui passar, sinó en treballar dia a dia, perquè al final, si et centres en coses que no depenen de tu, crec que comences a confondre’t d’on has d’estar realment centrat”, ha dit per tancar aquest assumpte.
El Leganés, un rival tocat
Pel que fa al duel contra el Leganés, equip recent descendit i setzè classificat, Gómez considera que precisament el fet que no estiguin aconseguint els resultats esperats per a un equip de la seva categoria “és el que el fa un rival encara més difícil de guanyar”. El conjunt dirigit per Paco López només ha guanyat un partit dels set disputats, amb quatre empats (el que més de la lliga) i dues derrotes. Així i tot, el tècnic tricolor espera un partit “molt complicat” davant un equip molt fort físicament. “Estan passant per un procés que a vegades el canvi de categoria et dona, però algun dia, sense cap dubte, han de començar a guanyar”, ha subratllat.
Així, Gómez espera que el Leganés pressioni en iniciacions, tot i que creu que “són conscients que nosaltres tenim moltes variants, tant per anar més directes com per superar primeres línies de pressió amb combinacions”, ha analitzat. Per tant, l’entrenador incideix en el fet que “serem nosaltres els més proactius, el nostre objectiu és portar el pes del partit”. Amb tot, Gómez té clar que “serà un altre partit molt bonic per a l’espectador” i anima la gent que vingui al camp perquè “estic convençut que s’ho passaran bé”.
“Tenim el millor porter de la categoria”
Qüestionat per la situació sota pals, en què sembla que fa setmanes que Áron Yaakobishvili s’ha consolidat, Gómez ha estat clar: “Per a mi és el millor porter de la categoria, t’ho dic des del cor”.
No obstant això, l’entrenador no vol que ningú es relaxi i ha recalcat que “ell (Yaakobishvili) sap perfectament que, si baixa una mica el rendiment, tant Jesús (Owono) com Nico (Ratti) estan preparadíssims per poder jugar, i a mi això, com a cos tècnic i com a col·lectiu, em dona un plus”, ha conclòs.