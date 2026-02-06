L’FC Andorra posa èmfasi en “no deixar de ser nosaltres sigui el resultat que sigui, en qualsevol moment i minut”

Més enllà del poc olfacte golejador, els gols rivals afecten massa l’FC Andorra, i al vestidor en són conscients. En aquest sentit, el tècnic tricolor, Carles Manso, ha reconegut que “hem posat més èmfasi a no deixar de ser nosaltres sigui el resultat que sigui, en qualsevol moment i en qualsevol minut”. És per això que, treballant l’aspecte anímic, “estem buscant solucions per intentar que el rendiment sigui sostingut al llarg dels 90 minuts i que no només fem trams de partit en els quals ens mostrem madurs”, ha mencionat.
En tot cas, l’oportunitat per tornar al camí de la victòria els arribarà demà (14.00 hores) contra el Sanse, filial de la Reial Societat que momentàniament tanca les places de descens amb quatre punts menys que els pirenaics. “És un equip molt bo i amb molt talent, que un filial estigui a Segona Divisió ens parla de com el club que està treballant els darrers anys”, ha apuntat Manso. Els txuri-urdin arriben sense conèixer la victòria en les últimes sis jornades, “tot i que en la darrera, contra Las Palmas, la van merèixer”.
“És gent jove, amb molta energia i amb dades físiques molt grans, i encara que no tenen un volum gran de possessió, saben fer patir amb ella” – Carles Manso
“És gent jove, amb molta energia i amb dades físiques molt grans, i encara que no tenen un volum gran de possessió, saben fer patir amb ella”, ha assenyalat l’entrenador català, afegint que és un conjunt molt compacte i amb la línia defensiva avançada, per la qual cosa “hem de picar molt a l’espai”.
Demanat per l’esquema, el de Terrassa ha deixat la porta oberta a repetir el 3-5-2 mostrat a Castelló: “Ens permet una sortida de pilota molt neta i ajuntar gent de bon peu per dins”. En darrer lloc, ha mencionat que Marc Cardona, l’home gol que hauria de ser la referència ofensiva, “ja té més ritme competitiu”, per la qual cosa és una opció de cara a demà tant d’inici com de revulsiu.