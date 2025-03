Primera RFEF

L’FC Andorra empata i segueix sense convèncer en la lluita pel play-off

Beto Company ha sortit amb tres canvis en la represa, on s'ha pogut veure un canvi de plantejament per ser molt més ofensiu

Empat de l’FC Andorra contra l’Amorebieta al Nou Urritxe amb les mateixes sensacions que en els duels precedents. Amb tot, aquest duel cobrava especial importància perquè, per una banda, els de Beto Company s’enfrontaven a l’actual cuer de Primera RFEF, i, d’altra banda, es jugaven la consolidació definitiva per l’entrada a la zona de promoció. Al final, empat a u sense victòria ni pujada de posicions que deixa una sensació d’incertesa en el futur dels tricolors.

Primera part descafeïnada per a un FC Andorra que tornava a dependre de la victòria per apropar-se als llocs de promoció. Això sí, la passivitat dels tricolors no ha estat present durant els 45 minuts complets, sinó que ha anat apareixent progressivament, el que bé es diu com anar de més a menys. La primera ocasió del partit ha sigut al minut u, obra Manu Nieto que, després d’una combinació en passades de Molina i Pau Casadesús, qui tornava a l’XI inicial, era el mateix barceloní que obria a l’esquerra perquè el davanter intentes el xut, el qual ha acabat picant en un defensor i sortint fora. Tanmateix, només es trigaria dos minuts més a desfer les taules. Álvaro Peña comet una errada enviant la pilota cap a la banda de Casadesús, qui no arriba a agafar-la i ha vist com Camacho li ha guanyat la partida. La pilota ha quedat morta en l’àrea petita i ha estat Álvaro Marín l’encarregat d’enviar-la al fons de la xarxa.

Aquesta situació, però, ja és habitual en els partits dels tricolors, que solen arreglar les desfetes en la segona part. Potser es manca de concentració o d’excés de confiança en saber que no és el primer dia que treuen la suma de tres en els darrers minuts, però queda clar que l’FC Andorra arrisca amb aquest plantejament que més d’un cop s’ha al·legat que s’intentarà solucionar. Mentre els Pirenaics han perdut confiança i no trobaven la forma de donar tres passades seguides, l’Amorebieta ha aprofitat aquest punt negatiu del rival i ha intentat fer mal. Un mal que no ha arribat amb bones finalitzacions de les rematades, les quals han estat extretes per Nico Ratti la major part de les vegades. Així doncs, l’FC Andorra ha tingut un parell d’ocasions més, tot i que la més clara d’aquesta primera part ha estat ja en l’afegit, on Dani Villahermosa l’ha posat per un Manu Nieto ja dins l’àrea, que ha provat de nou amb un xut centrat que ha acabat en les mans del porter basc.

Lautaro (70′) ha pogut tornar a posar l’empat al digital, en una ocasió que no podia ser més clara després de rebre un baló al punt de penal que ha rematat i l’ha enviat fora de l’estadi en una porteria que estava totalment buida. En les dues accions següents, Dani Villahermosa ha intentat fer mal, però la defensa local ha estat molt ben posicionada. I, just al 73′, l’FC Andorra ha empatat amb un xut d’Erik Morán, un altre cop des del punt de penal, que ha tingut controvèrsia després d’una possible falta sobre un jugador de l’Amorebieta, on l’àrbitre no ha decretat res. A partir d’aquest moment, el partit s’ha trencat per complet. En una possible ocasió dels bascs, Álvaro Martín l’ha robat i s’ha anat sol, quasi fins als tres quarts de camp que l’han acabat aturant amb una falta.

L’FC Andorra ha tornat a recobrar vida en els darrers quinze minuts del duel. Jugades constants amb molt perill que acabaven en córner o rematades a porteria clares, una bona defensa que aturava als rivals i una bona combinació de Luismi, Almpanis i Martín han aparegut en joc per fer que l’afició somies amb una altra remuntada èpica. Al 81′, Cache ha rematat sol, però un molt bon Pablo Trigueros ha aparegut per fer desaparèixer el perill de l’àrea visitant. I, en mig minut, han tornat a crear una situació de perill on Alende ha aparegut per treure de nou el baló. Amb tot, i com és previsible per estadística, els de Beto Company no sempre poden solucionar els duels durant els darrers minuts, ja que, si bé és un empat i dona com a resultat la suma d’un punt, la situació es pot traduir en una manca de solidesa i consistència en la mentalitat dels jugadors.

Empat que deixa a l’FC Andorra encara fora de la zona de play-off i amb la sensació que han de posar una marxa més si volen assolir l’objectiu de tornar al futbol professional.