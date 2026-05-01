Žan Tabak comptarà amb el “plus físic” d’Okoye i la seva “àmplia experiència a la lliga” contra La Laguna Tenerife

Sis jornades li queden al MoraBanc Andorra per evitar el pitjor desenllaç possible aquesta temporada: el descens. Amb molt poc –per no dir sense– marge d’error, el conjunt dirigit per Žan Tabak visita aquest dissabte (20.00 hores) La Laguna Tenerife. L’equip tinerfeny, sisè a la classificació, ha guanyat 17 partits i n’ha perdut 11.
La bona notícia és que l’equip podrà comptar amb Stan Okoye, tal com ha confirmat el tècnic croat aquest divendres en la prèvia del partit. “Ja està incorporat a la plantilla”, ha dit, tot subratllant la importància del retorn de l’aler nigerià. “Jo crec que pot ser important per aportar un plus físic”, ha esmentat. A més, ha valorat la seva “àmplia experiència a la lliga”. Cal recordar que Okoye va patir una lesió al lligament intern del genoll dret el passat 21 de març contra el Bilbao Basket en un duel disputat al Principat.
Pel que fa al partit, Tabak ha destacat la dificultat de la pista. “És una pista molt complicada, no només per a nosaltres, sinó per a tothom”. Així i tot, s’ha mostrat optimista amb aconseguir el triomf, recordant que a la Lliga Endesa els andorrans mai havien guanyat al Río Breogán i ho van fer per primera vegada fa unes setmanes. “Si això va ser possible, jo sempre li dono molt d’optimisme, per què no?”, ha afirmat.
Quant al talent individual del rival, destacant Marcelinho Huertas i l’extricolor Giorgi Shermadini, Tabak ha preferit no entrar en individualitats.“No crec que sigui un jugador […] És tot l’equip”, ha deixat clar. En aquest sentit, ha apuntat que és un equip “molt diferent de la resta de la lliga”, tot detallant que “allò que es proposa jugar ho està executant molt bé”.
En referència a la situació de l’equip, que es troba en descens a dues victòries de la salvació, l’entrenador assenyala que “encara tenim les coses a les nostres mans”, tot indicant que, per la seva part, intenta “no mirar gaire al voltant, si algú guanya o perd”. No obstant això, és conscient que els altres equips “han millorat” i “estan guanyant partits”, però reitera que la concentració ha d’estar posada en “trobar-nos a nosaltres mateixos i guanyar”, ha conclòs.