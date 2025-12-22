L’FC Andorra llança la campanya d’abonaments de mitja temporada: 12 partits amb un preu a partir dels 50 euros

Tancat l’any 2025 i a punt d’acabar la primera volta de la LaLiga Hypermotion, l’FC Andorra ha posat en marxa la campanya d’abonaments de mitja temporada, adreçada als aficionats que vulguin assistir als partits de la segona meitat del curs. Aquest inclou l’accés al partit contra la Cultural Leonesa i als 11 enfrontaments que l’equip tricolor disputarà al Nou Estadi de la FAF durant la segona volta, és a dir, un total de 12 duels. El preu és a partir de 50 euros.
Segons ha informat l’entitat, la tramitació es pot fer en línia o presencialment a les oficines del club. L’oficina romandrà tancada fins al 7 de gener i, a partir d’aquella data, l’horari d’atenció serà de dilluns a dijous de 09.00 a 13.00 hores i de 14.30 a 18.30 hores, i els divendres de 09.00 a 15.00 hores. Com en l’abonament de temporada completa, el de mitja temporada dona dret al carnet físic i inclou descomptes en marxandatge, entrades i en la renovació de cara al curs vinent.
Demà, el sorteig de Copa Catalunya
La Copa Catalunya viurà demà el sorteig dels quarts de final, a partir de les 13.00 hores. En aquest hi serà l’FC Andorra, juntament amb el Barça Atlètic i el Nàstic de Tarragona, acompanyats pels cinc classificats de l’anterior ronda, el Campo Joliu, el Montanyesa, el Terrassa, l’Europa i el Sabadell de Ferran Costa.