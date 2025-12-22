Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  L'FC Andorra llança la campanya d'abonaments de mitja temporada.
Futbol - LaLiga Hypermotion

L’FC Andorra llança la campanya d’abonaments de mitja temporada: 12 partits amb un preu a partir dels 50 euros

Aquest inclou l’accés al partit contra la Cultural Leonesa i als 11 duels que l’equip tricolor disputarà al Nou Estadi de la FAF durant la segona volta

Tancat l’any 2025 i a punt d’acabar la primera volta de la LaLiga Hypermotion, l’FC Andorra ha posat en marxa la campanya d’abonaments de mitja temporada, adreçada als aficionats que vulguin assistir als partits de la segona meitat del curs. Aquest inclou l’accés al partit contra la Cultural Leonesa i als 11 enfrontaments que l’equip tricolor disputarà al Nou Estadi de la FAF durant la segona volta, és a dir, un total de 12 duels. El preu és a partir de 50 euros.

Segons ha informat l’entitat, la tramitació es pot fer en línia o presencialment a les oficines del club. L’oficina romandrà tancada fins al 7 de gener i, a partir d’aquella data, l’horari d’atenció serà de dilluns a dijous de 09.00 a 13.00 hores i de 14.30 a 18.30 hores, i els divendres de 09.00 a 15.00 hores. Com en l’abonament de temporada completa, el de mitja temporada dona dret al carnet físic i inclou descomptes en marxandatge, entrades i en la renovació de cara al curs vinent.

Demà, el sorteig de Copa Catalunya

La Copa Catalunya viurà demà el sorteig dels quarts de final, a partir de les 13.00 hores. En aquest hi serà l’FC Andorra, juntament amb el Barça Atlètic i el Nàstic de Tarragona, acompanyats pels cinc classificats de l’anterior ronda, el Campo Joliu, el Montanyesa, el Terrassa, l’Europa i el Sabadell de Ferran Costa.

ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

