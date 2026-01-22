L’FC Andorra fa oficial la sortida d’Antal Yaakobishvili, qui només ha jugat cinc partits i el Girona ha tornat a cedir

El tècnic de l’FC Andorra, Carles Manso, ja va avançar a la prèvia abans de viatjar cap a Miranda de Ebro que Antal Yaakobishvili tenia els dies comptats al país, i el club ha fet oficial aquest matí la seva sortida. En aquest sentit, els pirinencs han arribat a un acord amb el Girona per finalitzar la cessió del central, qui aquesta mitja temporada només ha disputat cinc partits, i ara posarà rumb al Tenerife de la 1a RFEF, de nou en cessió.
El germà gran d’Áron, el porter tricolor cedit pel Barça, va arribar al Principat l’estiu passat i no va debutar fins a la tercera jornada contra el Burgos a casa, jugant tres minuts. El següent matx, a Ipurua i sent la primera derrota lliguera de l’FC Andorra, va jugar d’inici fins a ser substituït al 54′. No va tornar a sumar minuts −només quatre− fins a l’empat contra el Granada.
A Copa del Rei, el de Budapest sí que hi va participar en els 90 minuts davant la Vall d’Egüés i la Cultural Lleonesa. Cal recordar que la seva sortida del conjunt dirigit als despatxos per Gerard Piqué era una de les més evidents perquè Edgar González, un dels reforços d’hivern, pogués tenir fitxa.