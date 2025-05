Futbol - Primera Federació

L’FC Andorra es queda sense opcions d’ascens directe en perdre davant el Sestao a l’Estadi Nacional

Els de Company s’avancen amb un gol en pròpia porteria, però el conjunt basc remunta a la segona part i complica el futur immediat dels tricolor

L’FC Andorra ha perdut aquest diumenge al migdia una oportunitat clau per mantenir-se en la lluita per l’ascens directe a Primera Federació. La derrota per 1 a 2 davant el Sestao River a l’Estadi Nacional, en un partit marcat per la irregularitat del joc local, deixa els tricolor sense opcions matemàtiques de pujar de forma directa.

L’equip andorrà s’ha avançat al marcador ben aviat. Al minut 12, una passada en profunditat ha generat una acció desafortunada del defensa visitant Joseda, que ha acabat introduint la pilota a la seva pròpia porteria. Malgrat l’avantatge, l’FC Andorra no ha aconseguit imposar el seu ritme ni generar ocasions clares durant la primera meitat. El Sestao, ben plantat i amb criteri en la sortida de pilota, ha mantingut el partit obert.

A la represa, l’equip dirigit per ‘Beto’ Company ha disposat d’una ocasió clara a les botes de Lauti per ampliar l’avantatge, però ha estat el conjunt basc qui ha reaccionat millor amb el pas dels minuts. Al 75, Bustillo ha empatat el partit amb una rematada a pilota aturada, i només cinc minuts després, Sergi Garcia ha culminat la remuntada amb un xut desviat per un defensa local que ha acabat al fons de la xarxa.

En els instants finals, l’Andorra ha buscat l’empat sense èxit. ‘Lauti’ ha tingut una nova ocasió molt clara, però el marcador ja no s’ha tornat a moure. Amb aquesta derrota, els tricolor perden definitivament les opcions d’ascens directe i hauran de centrar-se ara en assegurar una bona posició de cara al play-off.