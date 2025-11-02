Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  El xiulet final ha certificat un empat amb gust agredolç: els tricolor han deixat bones sensacions a la segona part.
Laura Gómez Rodríguez
  • Esports
Futbol - LaLiga Hypermotion

L’FC Andorra es desperta a mig partit, però no n’hi ha prou per superar a l’equip cadista a l’Estadi d’Encamp

Els intents de Gael Alonso, la velocitat de Jastin i la solidesa de Carrique mantenen viva l’esperança tricolor fins al final

L’FC Andorra ha empatat (0-0) davant el Cádiz CF en un partit on els tricolor han anat de menys a més, però sense trobar el camí del gol. Els d’Ibai Gómez han signat una segona meitat de caràcter i empenta, que ha il·lusionat els 3.320 espectadors presents a l’Estadi d’Encamp, tot i que no ha estat suficient per sumar els tres punts.

Des de l’inici, el conjunt andorrà ha buscat la solidesa, intentant mantenir el control de la pilota davant un Cádiz ben ordenat i amb ritme. En alguns trams ho ha aconseguit, però sense acabar d’imposar la seva superioritat. Les primeres ocasions han arribat aïlladament: Gael Alonso, molt actiu al front d’atac, ha provat sort en diverses ocasions, però sense encert. El col·legiat, a més, ha posat fi a la primera meitat sense afegir cap minut, deixant l’empat inicial intacte i sense marge per a un últim intent tricolor.

A la represa, l’escenari ha canviat. Garitano ha mogut fitxa amb Ontiveros i De la Rosa, buscant més dinamisme ofensiu per part gaditana. Tot i això, ha estat l’Andorra qui, a mesura que passaven els minuts, ha començat a despertar i a mirar la porteria rival amb més convicció.

Els primers compassos han estat un constant intercanvi de possessions, amb un Cádiz més còmode però sense profunditat. L’FC Andorra ha sabut patir i, mica en mica, ha començat a crear perill. Al minut 55, Minso ha protagonitzat una gran acció per banda que ha acabat amb un xut d’Olabarrieta que s’ha perdut massa alt.

L’Estadi ha començat a creure al minut 63, quan Jastin ha rebut una passada filtrada i s’ha plantat davant el porter cadista. El seu xut, potent i ben dirigit, ha trobat una gran resposta del guardià visitant, que ha evitat el que hauria estat l’1-0 i ha apagat momentàniament els crits d’esperança de la graderia.

Amb el pas dels minuts, els d’Ibai Gómez han anat guanyant terreny i confiança. Gael Alonso, Jastin i Carrique han connectat bé a la zona ofensiva, generant ocasions i mantenint viva la il·lusió del públic fins al final. Tot i el bon treball col·lectiu i l’actitud dels de Piqué, el gol no ha arribat.

Tanmateix, el xiulet final ha certificat un empat amb gust agredolç: els tricolor han deixat bones sensacions a la segona part, mostrant una reacció notable, però sense la punteria necessària per transformar l’esforç en victòria. Una actuació que convida a l’optimisme, però també a la reflexió: cal començar més endollats si es vol fer valer el pes del joc tricolor a les següents jornades.

