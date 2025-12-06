Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Un instant del partit d'aquest dissabte. | @FCANDORRA
El Periòdic d'Andorra
  • Esports
Futbol - LaLiga Hypermotion

L’FC Andorra continua sense reaccionar i suma el desè partit seguit sense guanyar en caure contra l’Almeria (1-2)

El conjunt tricolor perd oportunitats decisives i veu com el doblet d’Arribas decanta un partit marcat per les intervencions de Yaakobishvili

Si bé el joc ha millorat des de la marxa d’Ibai, l’Andorra no aixeca el cap pel que fa als resultats i, perdonant massa, ha vist com l’Almeria s’enduia els tres punts. Ja suma el desè partit sense conèixer la victòria i continua en descens. En una dinàmica totalment diferent, els andalusos es mantenen en la lluita per les places de dalt.

El duel ha començat amb dues grans ocasions per als locals abans dels 10 minuts, que no han aconseguit concretar. Una de les més clares ha arribat just després, amb una gran centrada lateral de Carrique que Lautaro, tot sol a l’àrea petita, ha rematat per damunt de la porteria (11′).

Després de refusar dos xuts de Lautaro, Manu Nieto ha tingut l’oportunitat d’obrir la llauna, però, tot i estar molt a prop, l’ha enviat fora

A poc a poc, els de Rubi han anat guanyant terreny, tot i que la primera ocasió l’han tinguda al minut 20, amb Embarba xutant fora, i cinc minuts més tard ha arribat el primer xut entre els tres pals. L’ha signat Molina amb un tir des de fora l’àrea que ha anat directe a les mans d’Andrés Fernández.

A partir de la mitja hora, hi ha hagut accions a totes dues bandes. Primer han estat els andalusos, amb una rematada de cap de Bonini a la sortida d’un córner que Yaakobishvili ha salvat, i just després ha repetit acció davant una altra rematada, aquesta vegada de Lopy.

Després de refusar dos xuts de Lautaro, Manu Nieto ha tingut l’oportunitat d’obrir la llauna, però, tot i estar molt a prop, l’ha enviat fora. Abans d’anar al vestidor, el porter hongarès de l’Andorra ha tornat a aparèixer dues vegades per salvar l’empat. Primer davant Arribas, i després davant una ‘fulla seca’ molt llunyana d’Embarba.

Mateix guió

A la represa, Nieto, després d’una gran jugada, li ha donat una passada en profunditat a Lauti, que s’ha internat a l’àrea i l’ha enviat a l’exterior de la xarxa del primer pal. Just després, l’uruguaià l’ha tornada a tenir i ha fallat un mà a mà davant un Fernández que s’ha fet molt gran. Arribas, cinc minuts més tard, ha provat des del vèrtex i ha vist com la pilota se n’anava llarga per molt poc.

Els pirinencs s’han animat, i Carrique, amb un xut des de fora l’àrea, s’ha trobat amb el pal (55′). Tot i això, els almeriencs no han abaixat els braços i, arribada l’hora de partit, Soko l’ha tinguda perquè Yaakobishvili tornés a ser decisiu sota pals. Amb molt poc s’han agradat, i Arribas no ha perdonat.

L’indàlic ha rebut a la frontal, ha fet un retall i l’ha ajustada perquè aquesta vegada el porter andorrà no pogués fer res. El gol ha caigut com un gerro d’aigua freda per als locals, i el mitjapunta madrileny ha anotat el seu segon gol en rebre un rebot i xutar a porteria buida. Nieto ha maquillat el resultat en l’última jugada del partit amb una rematada de cap dins l’àrea, a centrada d’Akman.

Comparteix
Notícies relacionades
El Comú de Canillo impulsa un Mercat de Segona Mà de Nadal per donar una nova vida als objectes en bon estat
Bon ambient d’inici a la Fira de Santa Llúcia d’Encamp que s’estrena amb més públic i un programa cultural ampliat
Mor Pere Guiu, l’entrenador que va marcar una etapa clau en el creixement del bàsquet durant els anys vuitanta

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

Notícies relacionades
  • Esports
La selecció de futbol sala jugarà en dues setmanes un doble amistós contra Alemanya per preparar el Premundial
  • Esports
FC Andorra i Almeria, dos conjunts amb dinàmiques totalment oposades, s’enfrontaran demà per primera vegada
  • Esports
El MoraBanc Andorra vol retrobar-se amb la victòria en la visita a un Barça refet des del retorn de Xavi Pascual
Publicitat
Entrevistes esportives
Xary Rodríguez 
Presidenta d’Andona
Àlex Terés
Autor del llibre ‘Principat Blaugrana’
Marina Fernández
Exjugadora de la selecció
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu