L’FC Andorra continua sense reaccionar i suma el desè partit seguit sense guanyar en caure contra l’Almeria (1-2)

Si bé el joc ha millorat des de la marxa d’Ibai, l’Andorra no aixeca el cap pel que fa als resultats i, perdonant massa, ha vist com l’Almeria s’enduia els tres punts. Ja suma el desè partit sense conèixer la victòria i continua en descens. En una dinàmica totalment diferent, els andalusos es mantenen en la lluita per les places de dalt.
El duel ha començat amb dues grans ocasions per als locals abans dels 10 minuts, que no han aconseguit concretar. Una de les més clares ha arribat just després, amb una gran centrada lateral de Carrique que Lautaro, tot sol a l’àrea petita, ha rematat per damunt de la porteria (11′).
Després de refusar dos xuts de Lautaro, Manu Nieto ha tingut l’oportunitat d’obrir la llauna, però, tot i estar molt a prop, l’ha enviat fora
A poc a poc, els de Rubi han anat guanyant terreny, tot i que la primera ocasió l’han tinguda al minut 20, amb Embarba xutant fora, i cinc minuts més tard ha arribat el primer xut entre els tres pals. L’ha signat Molina amb un tir des de fora l’àrea que ha anat directe a les mans d’Andrés Fernández.
A partir de la mitja hora, hi ha hagut accions a totes dues bandes. Primer han estat els andalusos, amb una rematada de cap de Bonini a la sortida d’un córner que Yaakobishvili ha salvat, i just després ha repetit acció davant una altra rematada, aquesta vegada de Lopy.
Després de refusar dos xuts de Lautaro, Manu Nieto ha tingut l’oportunitat d’obrir la llauna, però, tot i estar molt a prop, l’ha enviat fora. Abans d’anar al vestidor, el porter hongarès de l’Andorra ha tornat a aparèixer dues vegades per salvar l’empat. Primer davant Arribas, i després davant una ‘fulla seca’ molt llunyana d’Embarba.
Mateix guió
A la represa, Nieto, després d’una gran jugada, li ha donat una passada en profunditat a Lauti, que s’ha internat a l’àrea i l’ha enviat a l’exterior de la xarxa del primer pal. Just després, l’uruguaià l’ha tornada a tenir i ha fallat un mà a mà davant un Fernández que s’ha fet molt gran. Arribas, cinc minuts més tard, ha provat des del vèrtex i ha vist com la pilota se n’anava llarga per molt poc.
Els pirinencs s’han animat, i Carrique, amb un xut des de fora l’àrea, s’ha trobat amb el pal (55′). Tot i això, els almeriencs no han abaixat els braços i, arribada l’hora de partit, Soko l’ha tinguda perquè Yaakobishvili tornés a ser decisiu sota pals. Amb molt poc s’han agradat, i Arribas no ha perdonat.
L’indàlic ha rebut a la frontal, ha fet un retall i l’ha ajustada perquè aquesta vegada el porter andorrà no pogués fer res. El gol ha caigut com un gerro d’aigua freda per als locals, i el mitjapunta madrileny ha anotat el seu segon gol en rebre un rebot i xutar a porteria buida. Nieto ha maquillat el resultat en l’última jugada del partit amb una rematada de cap dins l’àrea, a centrada d’Akman.