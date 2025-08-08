L’FC Andorra clou la pretemporada amb una victòria convincent contra el Castilla a Madrid (1-3)

Un 1-3 de Lautaro, Marc Domènech i Gael Alonso ha fet que l’FC Andorra hagi posat el punt final als partits de preparació amb victòria contra el Reial Madrid Castilla. Un duel que s’ha jugat a l’estadi Alfredo di Stéfano on, si bé els tricolors han tingut moltes ocasions durant la primera part per avançar-se al marcador, el desgast de la cantera ‘merengue’ i la bona dinàmica dels visitants han provocat que no es pogués tancar el duel fins al minut 88.
A una setmana de la gran estrena en la temporada de retorn a LaLiga Hypermotion, els d’Ibai Gómez s’han pres aquest partit com si fos una disputa de lliga regular. La intensitat, la pressió i el plantejament al verd amb un joc alt, però amb la defensa en bloc baix per evitar ensurts, han atorgat uns primers vint minuts excel·lents als tricolors. Lautaro ha estat el primer a avisar, concretament al minut quatre, on ha filtrat una passada cap a Minsu que ha intentat entrar a l’àrea, tot i que no ha estat possible per la bona tapada de la defensa blanca. En la següent, un Carrique per banda dreta ha entrat fins a la línia de fons per executar una rematada extreta per Fran Gónzalez i que Cistero s’encarregaria de controlar i extreure el perill de la zona. També ha estat present Manu Nieto (6′), un dels jugadors més destacats en la primera part. Xutant des de fora de l’àrea, Fran González ha hagut d’allargar-se per evitar el gol matiner. De fet, el porter de la cantera merengue ha hagut d’intervenir amb molta intensitat durant el partit, fet que definia a un Reial Madrid Castilla adormit i superat pel rival.
La primera apropada del combinat entrenat per l’exjugador blanc Álvaro Arbeloa no ha arribat fins al minut onze, on Rachad s’ha desmarcat per banda dreta amb rapidesa i intencions de fer mal fins prop de la zona. Tanmateix, la defensa del Principat ha pogut mitigar totes les seves idees, tant de combinació com de rematada. Nieto ha tingut una ocasió abans del primer gol amb passi de l’exdefensa de la Ponferradina que, de nou, ha hagut d’atrapar Fran González. Al 20′, ‘Lauti’ ha obert la llauna amb una molt bona jugada a l’àrea que ha acabat xutant en diagonal.
El domini tricolor només duraria cinc minuts més, coincidint amb l’oportunitat més clara del Castilla de la primera part. Roberto aprofita un baló robat de l’FC Andorra per entrar i filtrar la pilota cap al centre, on Bruno (26′) ha rematat per l’empat. Amb tot, Yaakobishvili ha pogut evitar-ho amb una aturada a dos temps. A partir d’aquí, els locals han passat una marxa més i han estat molt més insistents en àrea contrària. Algunes de les oportunitats, però, s’han format a partir de la bona pressió en la sortida de baló prop de la porta de Yaako per part del Castilla o de les errades defensives de l’FC Andorra. Bomba, Gael i Lautaro han rebut una triple groga en la mateixa jugada per una falta sobre el Reial Madrid. Al 42′, Zuñiga ha avisat amb una rematada de cap d’una falta que ha marxat desviat. L’últim tir ha estat de Nieto que ha donat en la defensa blanca i ha finalitzat amb el xiulet de la mitja part.
Si la primera part ha estat de 50/50, la segona seria més tranquil·la, però amb canvis d’intensitat que també equilibrarien el domini per ambdues bandes. Encara amb les idees dels 20 minuts anteriors, els d’Arbeloa han continuat amb la dinàmica de proposar i tenir les rendes del joc. De fet, ha estat al 46′ quan Rachad i Bruno han generat el primer avís que no acabaria al fons de la xarxa. Tot seguit, un Bruno que continuava a l’àrea li ha fet una passada a Zuñiga, qui remataria en diagonal perquè Yaako la toques amb els dits i la desvies. Al 50′, Nieto ha estat abatut dins la zona i ha acabat forçant un penal que podria haver estat el 0-2 si Fran González no hagués esbrinat la direcció baixa de la pilota.
L’empat es col·locaria de nou al digital al minut 70. Roberto, Aguado i Loren Zúñiga creen una jugada digna del ‘tiki-taka’ en carrera perquè el davanter hispano-equatoguineà crees una canonada que tocaria al pal, però acabaria en peus de Rachad, l’encarregat de posar-la dins de la porteria d’un Yaakobishvili totalment venut. La passivitat o conformitat que havia adoptat l’FC Andorra ja no estava permesa si volien mantenir la ratxa de duels invictes de la pretemporada. La raó és que, a mesura que passaven els minuts, el Reial Madrid Castilla s’apropava encara més a la victòria davant un equip de segona divisió. Fruit d’això ha estat l’ocasió al 85′, on Mario Rivas l’envia llarga cap a la banda dreta que acabaria en Aguado per una rematada on Yaako ha salvat la derrota.
Només un minut més tard, Lautaro des de la línia de fons, arriba a transicional molt ràpid perquè la pilota arribi a la frontal on Marc Domènech ha superat a Fran González per l’1-2. A pilota aturada, al minut 89, es marcaria el tercer gol on Gael, des de l’àrea petita, ha rematat amb el cap per tancar i confirmar la victòria dels tricolors a la capital espanyola. Tot i que el Castilla ha intentat escurçar les distàncies, amb una rematada de David Jiménez al 92′, l’àrbitre ha xiulat el final del duel.
Una bona pretemporada que pot precedir a una temporada d’èxit
Així doncs, l’FC Andorra ha tancat la temporada amb cinc victòries, un empat i una derrota, xifres que demostren la bona dinàmica de la pretemporada d’Ibai Gómez a la banqueta i una nova plantilla amb renovacions importants. Ara, els tricolors ja s’enfoquen en el partit de diumenge a Gran Canària, el debut de la temporada 2025-2026 contra Las Palmas i que podria arribar a marcar si la bona línia assolida es podrà arribar a mantenir fins al juny o no.