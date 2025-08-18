L’FC Andorra celebra el punt sumat en el debut davant Las Palmas gràcies a una segona part “espectacular”

Si alguna paraula van repetir tant Ibai Gómez com ‘Bomba’, tots dos debutants a Segona Divisió, després de l’empat contra Las Palmas, va ser “espectacular”. Amb aquesta es fan referir a la segona meitat dels tricolor, celebrant també el punt sumat en un dels estadis més complicats de la categoria. “Hem entrat bé al partit, però el primer error ens ha fet molt mal anímicament”, va analitzar ahir el tècnic bilbaí, afegint que a partir del minut 20 els seus van tornar a millorar per no patir “res”, tot i que tampoc “hem fet mal al rival”.
“No sé si hi haurà molts conjunts que vinguin aquí [fent referència a l’Estadi de Gran Canària] i puguin dir que marxen amb un 1-1 com nosaltres”, va proferir el jove central, per la seva part, assenyalant que en els minuts finals inclús podien haver remuntat i endur-se el triomf. El de Cerdanyola del Vallès també va reconèixer que durant els minuts inicials no van estar còmodes, però que després d’aguantar l’1-0 a la mitja part, a la tornada dels vestidors, es va veure una altra cara: “L’equip ha sabut donar molt bon nivell”.
Va ser el seu debut al futbol professional i “en un escenari espectacular”, però va voler treure ferro a l’assumpte. “Des de la humilitat he dit que era un partit d’11 contra 11 com he jugat tota la vida, i només canvia que hi ha més afició, però l’afició no juga”, va completar. Un dels altres destacats dels pirenaics va ser Jastin Garcia, a qui Ibai va felicitar per “jugar molt bé”. Així mateix, l’entrenador va recordar estar molt content amb tots els nouvinguts i que “no falta res a la plantilla”.
Ibai Gómez donant instruccions a Aitor Uzkudun. | Sabrina Ceballos/LOF