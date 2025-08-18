Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Els jugadors de l'FC Andorra celebrant la diana que va suposar l'empat a u. | Sabrina Ceballos/LOF
Pol Forcada Quevedo
Futbol - LaLiga Hypermotion

L’FC Andorra celebra el punt sumat en el debut davant Las Palmas gràcies a una segona part “espectacular”

Després de felicitar a un destacat Jastin Garcia, Ibai Gómez recorda estar molt content amb tots els nouvinguts i que "no falta res a la plantilla"

Si alguna paraula van repetir tant Ibai Gómez com ‘Bomba’, tots dos debutants a Segona Divisió, després de l’empat contra Las Palmas, va ser “espectacular”. Amb aquesta es fan referir a la segona meitat dels tricolor, celebrant també el punt sumat en un dels estadis més complicats de la categoria. “Hem entrat bé al partit, però el primer error ens ha fet molt mal anímicament”, va analitzar ahir el tècnic bilbaí, afegint que a partir del minut 20 els seus van tornar a millorar per no patir “res”, tot i que tampoc “hem fet mal al rival”.

L’FC Andorra s’endú un empat de Gran Canària en la reestrena a Segona Divisió gràcies a un gol en pròpia

Llegir

“No sé si hi haurà molts conjunts que vinguin aquí [fent referència a l’Estadi de Gran Canària] i puguin dir que marxen amb un 1-1 com nosaltres”, va proferir el jove central, per la seva part, assenyalant que en els minuts finals inclús podien haver remuntat i endur-se el triomf. El de Cerdanyola del Vallès també va reconèixer que durant els minuts inicials no van estar còmodes, però que després d’aguantar l’1-0 a la mitja part, a la tornada dels vestidors, es va veure una altra cara: “L’equip ha sabut donar molt bon nivell”.

Va ser el seu debut al futbol professional i “en un escenari espectacular”, però va voler treure ferro a l’assumpte. “Des de la humilitat he dit que era un partit d’11 contra 11 com he jugat tota la vida, i només canvia que hi ha més afició, però l’afició no juga”, va completar. Un dels altres destacats dels pirenaics va ser Jastin Garcia, a qui Ibai va felicitar per “jugar molt bé”. Així mateix, l’entrenador va recordar estar molt content amb tots els nouvinguts i que “no falta res a la plantilla”.

Ibai Gómez donant instruccions a Aitor Uzkudun. | Sabrina Ceballos/LOF

Comparteix
Notícies relacionades
El MoraBanc Andorra estrenarà la temporada a la pista de l’UCAM Múrcia el cap de setmana del 4 i 5 d’octubre
Un turista és arrestat amb una navalla de 10 centímetres després de ser controlat per diversos furts comercials
Dos joves de 20 i 23 anys són detinguts per agredir un conegut a la capital i sostreure-li la cartera amb 700 euros

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

Notícies relacionades
  • Esports
L’FC Andorra s’endú un empat de Gran Canària en la reestrena a Segona Divisió gràcies a un gol en pròpia
  • Esports
La Travessa Pas de la Casa reuneix més de 370 corredors i estrena una modalitat no competitiva i gratuita per a infants
  • Esports
Mònica Doria manté el bon estat de forma i es penja la plata, en canoa, de l’ICF World Ranking de Praga
Publicitat
Entrevistes esportives
Gael Alonso
Jugador de l’FC Andorra
Eric Galimany
Jugador de la Federació Andorrana de Golf
Gerard Riart
Director de la cursa la Jorma Volta als Ports d’Andorra
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu

SUBSCRIU-T'HI
Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp

Els nostres socis

all_pyrenees

Col·labora

presidencia_h3

© elperiodic.ad | 1997 - 2024

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu