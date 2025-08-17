L’FC Andorra s’endú un empat de Gran Canària en la reestrena a Segona Divisió gràcies a un gol en pròpia

El retorn de l’FC Andorra a Segona Divisió ha estat agredolç. En un complicat escenari lluny del Principat, els homes d’un debutant al futbol professional Ibai Gómez han clos amb un empat a u contra Las Palmas, després d’una gran segona meitat en què han merescut més.
La primera acció de perill ja ha significat gol quan, al minut 8, l’extricolor Iván Gil ha endollat un tir col·locat des de la frontal que s’ha topat amb el travesser. ‘Bomba’ l’ha refusat amb el cap, però els locals han recuperat l’esfèrica i Manu Fuster ha fet una passada per a un Ale García perquè, sol davant Áron Yaakobishvili, li passés la pilota per sota les cames. Al cap de 10 minuts, una adormida defensa andorrana s’ha empassat una passada en profunditat que el mateix García s’ha endut per quedar-se novament en un mà a mà contra el jove porter hongarès. En aquesta ocasió, Yaakobishvili ha tret una magnífica mà d’una estirada per terra que ha evitat la segona diana del davanter canari.
L’FC Andorra ha continuat sense concretar res ni arribar a passar de tres quarts, quan al 23′ els ‘pío-pío’ ha tornat a avisar. En aquesta ocasió ha estat amb una rematada de Lorenzo Amatucci, després de diferents refusos dins l’àrea tricolor a la sortida d’un córner, que ha acabat sortint molt per sobre la porteria. Els pirenaics s’han espavilat en els minuts finals abans de tancar la primera meitat, amb una primera acció protagonitzada per Imanol García i una centrada que ha acabat en res (38′), a més d’un parell de córners.
L’11 titular de l’FC Andorra. | @FCANDORRA
A la represa s’ha mantingut el guió amb els d’Ibai sent un pèl conservadors, i la primera entre els tres pals l’ha signat Manu Nieto quan recuperant una pilota al vèrtex de l’àrea que ha provat de primeres amb un tir que ha anat directe a les mans de Dinko Horkaš (56′). Instants després, els illencs l’han tingut per partida triple: dues de molt perilloses que han acabat en fora de joc –i una inicialment amb gol de García– i una vaselina que ha intentat Enzo Loiodice i ha sortit fregant el travesser.
A partir del 65′ han arribat els millors minuts dels pupils de Gerard Piqué, i al 75′ i d’una falta lateral penjada per Imanol, ha arribat la igualada. El remat anava directe cap a ‘Bomba’, però Sergio Barcia ha sigut qui l’ha rematat, directe al fons de la seva xarxa. Els del Principat han olorat sang, i abans d’arribar al 80′ Théo Le Normand ha intentat desfer l’empat amb un potent tir més enllà dels 20 metres que ha sortit per sobre. Al 85′, Aingeru Olabarrieta ha rematat des de la frontal, però el xut ha rebotat amb un defensor i Horkaš l’ha aturat en dos temps, i la darrera abans del xiulet final ha estat per als de Luis García, novament amb Ale García topant-se amb el travesser. En l’afegit, Valentín Pezzolesi ha acabat expulsat.