L’FC Andorra buscarà confirmar la permanència i superar la millor ratxa de la temporada en la visita a Leganés

“Millorar des de la victòria és molt més senzill”, ha dit l’entrenador de l’FC Andorra, Carles Manso, i això és el que ha estat fent l’equip en les darreres tres jornades, en les quals ha guanyat tots els partits. De fet, per arribar a l’última derrota tricolor ens hem de remuntar al 21 de març, contra l’Eibar. Des de llavors, els pirenaics han disputat cinc partits: un empat i quatre victòries, tres de les últimes consecutives.
En aquest context, Manso no nega que “estan sent unes setmanes bastant plàcides”, però ha deixat clar que “hem de continuar recordant qui som, quin és el club que representem i, al final, no hem de perdre de vista que fa poc estàvem lluitant per certificar aquesta permanència, que potser ara ja tenim molt a prop”.
“No hem de perdre de vista que fa poc estàvem lluitant per certificar aquesta permanència, que potser ara ja tenim molt a prop” – Carles Manso
Una permanència que quedaria assegurada en cas que l’FC Andorra guanyés aquest diumenge (18.30 hores) en la seva visita al CD Leganés. Ara mateix, els tricolor se situen novens amb 52 punts, a 17 de la zona de descens, amb només 18 punts per disputar-se. “Si guanyem estarà tot resolt i ja podrem estar molt més tranquils”, ha remarcat.
D’altra banda, el que queda una mica més a prop, però també resultaria molt complicat, és la zona de play-off d’ascens, la qual es troba a vuit punts. En aquest sentit, Manso no es marca el play-off com un objectiu realista i prefereix afrontar el tram final de temporada a partir de fites més assolibles per “no perdre la motivació ni fer que la temporada fos frustrant si no aconseguíem el que ens proposàvem”.
Els tricolor se situen novens amb 52 punts, a 17 de la zona de descens, amb només 18 punts per disputar-se
Així, n’ha donat alguns exemples, com arribar als 59 punts de la primera temporada del club a Segona Divisió o superar la millor ratxa d’aquesta temporada, que són tres victòries consecutives. “És un petit objectiu que tenim allà”, ha dit el tècnic, tot destacant que per a l’equip és important demostrar-se que “som capaços de revertir situacions i no només assegurar la permanència, sinó mirar més amunt”.
Entrant més en detall del partit de diumenge, Manso ha admès que el rival “s’està jugant alguna cosa més vital” que el seu equip, com és la permanència —estan a set punts del descens—, però que aquest fet no ha d’impedir als seus jugadors tenir ambició: “Voler ser sempre millors i deixar Andorra on creiem que es mereix i fins i tot permetre’ns el luxe de mirar més amunt, perquè al final ens ho estem guanyant”, ha reiterat. En aquesta línia, ha subratllat que “en el moment en què afrontem un partit, no de la mateixa manera que els anteriors, ens estarem equivocant”.
“Voler ser sempre millors i deixar Andorra on creiem que es mereix i fins i tot permetre’ns el luxe de mirar més amunt, perquè al final ens ho estem guanyant” Carles Manso
Pel que fa al plantejament del rival, l’entrenador espera un duel en què “continuarem portant el domini” i en què es trobaran un Leganés “molt compacte i fort defensivament”. “Probablement haurem d’enllaçar moltes passades i portar-los de costat a costat per fer-los mal, perquè és un equip sòlid”, ha analitzat. Seguidament, ha apuntat que és un equip molt perillós per bandes. “Són un dels millors equips a entrar a l’àrea i amb volum de centrades”, una situació en la qual “en altres moments de la temporada hem patit”, ha manifestat.
Finalment, i si no hi ha baixes d’última hora, l’FC Andorra viatjarà a Madrid sense Édgar González, Lautaro de León i Jastin García, a l’espera d’un possible retorn d’Àlex Calvo. “Està entrenant amb l’equip i sembla que pot estar disponible, però encara ho hem d’acabar de decidir”, ha assenyalat Manso.