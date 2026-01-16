L’FC Andorra busca estrenar la segona volta de la lliga retrobant-se amb la victòria davant l’últim classificat

L’FC Andorra afronta aquest diumenge a les 14.00 hores una visita exigent al camp del Mirandés, un duel que obre la segona volta del campionat i que l’equip tricolor vol encarar amb la mateixa convicció mostrada les darreres setmanes. Tot i el context del rival, cuer de la classificació i amb canvi recent a la banqueta, el tècnic Carles Manso ha volgut rebaixar qualsevol element extern i centrar el focus en el rendiment propi.
“La setmana ha estat molt curta a nivell d’entrenaments, però nosaltres no ho hem viscut així”, ha assegurat el tècnic, que ha posat en valor el partit de Copa Catalunya contra l’Europa com una oportunitat perquè els menys habituals guanyessin protagonisme. “Va servir molt perquè demostrassin que no és casualitat que entrenin bé cada dia. Estan capacitats per jugar qualsevol partit de lliga”, ha remarcat.
Manso ha insistit que el duel d’Anduva no té més pes que qualsevol altre del calendari. “Són tres punts, com ho eren contra el Mèrida o el Valladolid”, ha afirmat, tot reconeixent que l’inici de la segona volta introdueix el factor del goal-average. “A partir d’ara tenim una mica més a guanyar cada cap de setmana per intentar estar el més amunt possible”, ha afegit.
Pel que fa als condicionants del partit, el tècnic s’ha mostrat tranquil. “No ens fan patir. Estem molt convençuts del que estem fent i de com entrenem”, ha dit, assegurant que l’equip viatja “amb tota la seguretat de poder guanyar”, independentment del rival. Sobre el Mirandés, ha admès que el canvi d’entrenador pot introduir matisos, però ha subratllat que l’FC Andorra està preparat per adaptar-se a qualsevol escenari. “Intentarem portar el partit cap on ens interessa, amb pilota, domini i verticalitat”, ha explicat.
En clau de plantilla, el tècnic ha destacat el pes creixent de les incorporacions d’hivern. Sobre Edgar González, ha afirmat que és “una incorporació molt important”, tant per l’experiència en una categoria superior com pel seu impacte en el joc aeri i la pilota aturada. Pel que fa a Yeray Cabanzón, ha subratllat que és un perfil que “s’adapta perfectament” a les necessitats de l’equip, aportant qualitat, última passada i capacitat per jugar en diferents posicions.
En relació amb el mercat, Manso ha confirmat que el club continua atent a possibles oportunitats, però amb prudència. “Hem de ser molt quirúrgics amb el perfil que fitxem”, ha remarcat. En aquest sentit, ha explicat que Antal Yaakobishvili no va entrar a la darrera convocatòria perquè s’està treballant la seva sortida amb el Girona, pendent de tancar els últims detalls del seu futur.
Finalment, pel que fa a les baixes, Edgar González està pendent de l’últim entrenament per saber si pot entrar a la convocatòria, mentre que Jastin García ja treballa amb normalitat amb el grup i podria tornar a estar disponible si no hi ha cap contratemps.