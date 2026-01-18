L’FC Andorra assalta Anduva amb un gran inici i aguanten fins al final davant el Mirandés (1-2)

L’FC Andorra ha sumat la primera victòria del 2026 a l’estadi del Mirandés, en un partit amb alternatives i un tram final d’alta exigència. Els tricolors, que actuaven com a visitants, han estat clarament superiors durant la primera hora de joc, s’han situat amb un 0-2 al marcador i han acabat defensant el resultat fins al xiulet final.
L’inici ha estat molt positiu per als tricolor. Al minut 10, Yeray ha estat decisiu amb una bona jugada de combinació per banda que ha culminat amb una centrada precisa a l’àrea, aprofitada per Dani Villahermosa per marcar el 0-1. Després del gol, el Mirandés ha viscut uns minuts de reacció, però els tricolors han sabut gestionar el partit a través del control de la pilota.
Amb el pas dels minuts, l’FC Andorra ha anat guanyant terreny i ha generat ocasions clares per ampliar l’avantatge. Lautaro de Leon (Lauti)i ha disposat d’una oportunitat molt clara al minut 31, mentre que poc després Martí Vilà no ha encertat la rematada després d’una excel·lent centrada d’Álvaro Martín. Els locals també han tingut una ocasió molt clara per empatar, però Yaakobishvili ha evitat el gol amb una gran intervenció davant el cop de cap de Juan Gutiérrez (36’).
Un gol de Villahermosa i una falta directa de Molina donen un triomf treballat a l’Andorra a Anduva
Si el primer gol ha arribat aviat, el segon ho ha fet encara més ràpidament a la represa. Només tres minuts després de la tornada dels vestidors, Sergio Molina ha transformat magistralment una falta directa que ha acabat al fons de la xarxa per situar el 0-2.
A partir d’aquí, però, el Mirandés ha fet un pas endavant i l’Andorra ha perdut part del domini mostrat fins aleshores. La pressió local ha tingut premi al minut 75, quan Javi Hernández ha retallat distàncies i ha obligat els tricolors a patir fins al final.
El darrer quart d’hora ha estat de màxima tensió a Anduva, especialment en una acció a la sortida d’un córner aparentment inofensiu. El VAR ha cridat l’àrbitre per revisar un possible penal, però el col·legiat ha apreciat una falta prèvia sobre Álvaro Martín i ha anul·lat l’acció, deixant sense efecte l’últim intent d’empat del Mirandés. L’FC Andorra ha resistit i ha certificat un triomf valuós a domicili.