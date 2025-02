L’estrenat pavelló Toni Martí rep demà el seu segon gran repte: l’encanonat València Basket

El pavelló Torní Martí torna demà a vestir-se de gala en el segon gran repte des de la seva recent inauguració; rebent un rival tan potent com València Basket, campió d’hivern que està batent tots els rècords a la present temporada i sent així el millor equip ofensiu. Recordant que ja es va patir al partit d’anada (derrota per un punt, 89-88) a l’extricolor Jean Montero, qui va ser dels més destacats de la bancada taronja, avui Joan Plaza, estrenant-se demà com a local després de la sortida de Natxo Lekzano la setmana passada i amb un altre exhaurit a la Bombonera, ha al·legat que està molt content amb el treball d’aquests dies. Val a dir que el duel, que tindrà lloc demà a les 20.45 hores, marca l’últim compromís abans d’encarar l’aturada per la Copa del Rei.

“Hi ha poc marge per als nostres errors. Hem de ser proactius perquè és el rival que més tira des de la línia exterior de tota la lliga, carreguen el rebot com animals i presenten així moltes fortaleses. Sent conscients d’això, sabem que a hores d’ara, i en la situació en la qual ens trobem, no podem permetre’ns tenir por a ningú. Si estem sòlids en totes les facetes del joc, estiguin o no les ajudes, estarem en la lluita en tot moment“, ha concretat l’entrenador català fent una breu diagnosi del decisiu encontre. Així, la “generositat” ha estat la paraula més recurrent d’un Joan Plaza que sap perfectament que necessitaran més encert per tenir opcions al triomf.

Amb una metàfora molt ‘surfera’, el tècnic ha valorat que si demà tenen sort, i els arriba “l’onada bona”, estaran encantats de sumar-se al que podria ser “l’inici d’una dinàmica positiva“, de manera que amb la qualitat dels darrers entrenaments que han fet està convençut que l’equip “mereix estar més amunt del que està”. Respecte a l’estat físic dels jugadors, ha destacat que Ben Lammers arrossega unes molèsties de l’esquena i que Rafa Luz continua fora, afirmant que estaran al parquet demà amb els seus companys i recordant altrament que tot i haver implementat un estil de treball diferent, “això no influeix en el perill de patir més lesions”.

De fet, sobre el mercat d’hivern, Plaza no ha amagat que la direcció del club podria contemplar afegir algun reforç en alguna posició, però que en aquests moments hi ha una certa limitació que segons ell “està afectant a tota la resta de competidors”, no només al MoraBanc. Deixant entreveure així que pot haver-hi algun pròxim moviment si s’escau, el mànager ha sostret que “estan els que estan” i que l’ha sorprès positivament l’actitud de tots ells. Amb això dit, ha esgrimit que “reduint les febleses de l’equip i enfortint els seus punts bons, el combinat pirenaic té garanties d’obtenir noves victòries“. Comença una nova etapa al Toni Martí on amb una afició incansable, tractaran d’animar als seus en una més que difícil batalla.