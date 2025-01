El MoraBanc Andorra destitueix Natxo Lezkano

Els recents resultats dels dos conjunts esportius més importants del país no són, ni de bon tros, els millors, i si el dilluns començava amb el comiat de Ferran Costa a l’FC Andorra, aquest matí el MoraBanc Andorra ha anunciat la destitució de Natxo Lezkano. “La dinàmica ha portat el club a prendre aquesta decisió per mirar de revertir el rumb de l’equip a la segona meitat de la temporada”, han apuntat des de l’entitat tricolor, tot donant les gràcies al basc pels dos cursos i mig a la banqueta de la Bombonera.

El de Portugalete marxa deixant l’equip en 15a posició amb cinc victòries i 12 derrotes, a tocar de les places del descens però sense ser-hi per tenir millor ‘average’ amb els respectius perseguidors, el Coviran Granada i el Bàsquet Girona. A més, amb la darrera davant el Reial Madrid, el MoraBanc encadena sis desfetes consecutives, i no sap el que és una victòria al seu feu des del passat 26 d’octubre, quan es van imposar als granadins per 87 a 71.

Era l’estiu del 2022 quan Lezkano, procedent de l’Oviedo Baloncesto, va aterrar al Principat amb el clar objectiu de retornar el conjunt a la Lliga Endesa després del descens. I el va complir, proclamant-se campió de la llavors LEB Or –ara Primera FEB–. El curs passat, ja a la màxima categoria, va acabar assolint la salvació sumant 13 victòries i 21 derrotes deixant l’equip en l’11è lloc. Enguany, però, tot i un inici que feia presagiar quelcom molt millor, els resultats no estan arribant.