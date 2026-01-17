L’andorrana Cande Moreno, amb dorsal 47, es queda a 0,42 dels punts al descens de la Copa del Món de Tarvisio

Cande Moreno ha finalitzat 37a en el descens de la Copa del Món disputat aquest dissabte a Tarvisio, en una jornada marcada per condicions de neu molt humida que han dificultat la generació de velocitat. L’andorrana, que sortia amb el dorsal 47, s’ha quedat a 0,42 segons de la zona de punts.
Moreno ha aturat el cronòmetre en 1.49.91, a 3.63 del millor temps del dia, signat per la italiana Nicol Delago amb 1.46.28. El podi l’han completat l’alemanya Kira Weidle-Winkelmann (+0.20) i la nord-americana Lindsey Vonn (+0.26).
Pel que fa als parcials, la tricolor ha anat de menys a més en un traçat exigent: ha passat 35a pel primer intermig (+0.73), 28a pel segon (+1.60), 34a pel tercer (+2.29) i 36a pel quart (+2.98), abans de creuar la línia d’arribada en 37a posició. La zona de punts s’ha tancat avui amb el mateix registre per a les suïsses Jasmine Flury i Malorie Blanc, amb 1.49.49 (+3.21).
La Copa del Món de Tarvisio continuarà diumenge amb la disputa del supergegant, previst a partir de les 11.15 hores, una nova oportunitat perquè Moreno intenti entrar als punts.
Aquest ha estat el quart escenari de Copa del Món per a l’andorrana aquesta temporada. Moreno ja ha competit a St. Moritz, amb dos descensos (26a, sumant 5 punts, i 36a) i un supergegant (28a, amb 3 punts); a Val d’Isère, amb una 42a plaça en descens i una 32a en supergegant; i a Zauchensee, on va ser 52a en el descens.