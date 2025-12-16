Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
Agències
  • Esports
Esquí

L’esquí alpí andorrà vol fer un salt de qualitat amb la Copa Creand FIS amb 24 curses i 6.000 euros en premis

La competició estarà formada per 12 curses femenines i 12 masculines i la primera cita serà el 27 de desembre a Arcalís en eslàlom gegant

La Federació Andorrana d’Esquí (FAE) ha presentat aquest dimarts la Copa Creand FIS, un calendari de curses que suposa “un pas endavant molt important per al desenvolupament de l’esquí alpí”, ha destacat el gerent de la FAE, Carles Visa, durant l’acte de presentació. Visa ha subratllat que aquest format permet completar i estructurar definitivament el calendari nacional de curses, ja que consolida totes les competicions d’esquí alpí sota un únic format, aportant beneficis tant en l’àmbit esportiu com organitzatiu.

La competició, que tindrà el suport del banc Creand, comptarà amb 24 curses, i repartirà 6.000 euros en premis entre els corredors que acumulin més punts al final del campionat. La primera cita arrencarà el 27 de desembre a Arcalís en eslàlom gegant.

La Copa Creand FIS estarà formada per 12 curses femenines i 12 masculines. El calendari inclou totes les disciplines de l’esquí alpí amb dos descensos, dos supergegants, quatre gegants i quatre eslàloms. Hi podran participar esquiadors d’altres països, ja que totes les proves són curses FIS i segueixen estrictament la normativa de la Federació Internacional d’Esquí. “Gràcies a aquesta participació estrangera pensem que arribem a un nivell competitiu i oferirem als nostres corredors i corredores un entorn d’alta exigència esportiva”, ha argumentat Visa.

“Gràcies a aquesta participació estrangera pensem que arribem a un nivell competitiu i oferirem als nostres corredors i corredores un entorn d’alta exigència esportiva” – Carles Visa

Cada cursa atorgarà punts Creand segons el mateix sistema utilitzat a la Copa del Món i a la Copa d’Europa, generant una classificació general i un rànquing acumulatiu. Només els trenta primers classificats rebran punts, dins les categories U18, U21 i absoluta, tant en homes com en dones. Els punts només computaran per a corredors amb llicència andorrana, diferenciant entre esportistes tecnificats i de promoció. A cada esdeveniment només hi podran competir 140 esquiadors per prova.

“Busca ser una competició de llarga durada en el calendari, en el que la regularitat, la constància, la lluita pels punts i les classificacions repercutirà en un augment potencial dels participants i, per tant, una aposta per continuar creixent en el nivell esportiu dels nostres esportistes”, ha destacat la directora banca patrimonial País de Creand Crèdit Andorrà, Cristina Terés.

La intenció és que se celebrin les curses per totes les estacions del país. L’únic que impediment que pot modificar el guió és la manca de neu, ja que en cas que sigui així, l’organització contemplaria fer-la en un altre sector. La competició s’allargarà fins al final de la temporada, concretament fins al mes d’abril.

La intenció és que se celebrin les curses per totes les estacions del país. L’únic que impediment que pot modificar el guió és la manca de neu

Un dels principals objectius del circuit és la construcció d’atletes a mitjà i llarg termini. La competició regular i amb un alt nivell d’exigència ha de facilitar el “creixement esportiu” dels esquiadors i esquiadores del Principat, ha explicat Visa. “És un format molt similar com els que es trobaran a futur als circuits de la Copa d’Europa o de la Copa del Món”, ha esmentat el gerent de la Federació.

El segon gran objectiu és millorar l’anàlisi i la qualitat global dels circuits nacionals sota el paraigua de la FAE i amb l’organització directa dels clubs. La voluntat és oferir curses que siguin “més visibles, més atractives, més ben organitzades i professionals”, ha relatat Visa. A més, es busca que tots els llicenciats trobin un espai on “aprendre, créixer i sobretot passar-s’ho molt bé fent l’activitat que ens uneix”, ha afegit.

