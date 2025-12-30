Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • Un moment de la concentració de les seleccions andorranes de volei al Parc Central. | FAVB
El Periòdic d'Andorra
  • Esports
Vòlei

Les seleccions andorranes de voleibol es preparen per el 2026 amb una concentració de Nadal conjunta

La Federació Andorrana de Voleibol reuneix equips de base i sèniors per preparar els compromisos internacionals del pròxim any 2026

La Federació Andorrana de Voleibol ha posat en marxa el cicle de treball del 2026 amb una concentració celebrada durant els dies de Nadal, en la qual han participat les seleccions nacionals de voleibol platja i de voleibol de pista. L’activitat ha reunit esportistes de diferents categories amb l’objectiu d’iniciar la preparació de la nova temporada esportiva.

Al llarg d’una setmana, han pres part en les sessions les categories sub17, sub19 i sènior de la modalitat de platja, així com els combinats sub19 masculí i femení i el sènior femení de pista. El treball s’emmarca dins d’un projecte de base iniciat la temporada passada, orientat a reforçar la presència d’Andorra en competicions internacionals, especialment en l’àmbit dels Petits Estats d’Europa, amb el suport de la Confederació Europea de Voleibol.

Un dels principals reptes del 2026 serà l’organització, a Encamp, de l’Europeu sub19 de voleibol platja, tant en categoria masculina com femenina. Aquesta competició s’afegeix als objectius esportius de les seleccions de pista, que ja treballen amb la mirada posada en les pròximes competicions sènior dels Petits Estats, inclosa la cita femenina que es disputarà al Principat.

La concentració inclou categories sub17, sub19 i sèniors i reforça el projecte esportiu amb projecció internacional

El seleccionador de voleibol platja, Abel Bernal, ha destacat que aquestes concentracions permeten donar continuïtat al projecte iniciat l’any anterior, amb un focus especial en les categories de base, que concentren bona part de les opcions competitives a nivell europeu. També ha recordat que els resultats obtinguts han permès assolir classificacions directes per a competicions continentals.

Malgrat que el període nadalenc i les condicions climàtiques no són les més favorables per al treball en platja, la resposta dels esportistes ha estat positiva. Segons Bernal, la predisposició dels jugadors ha facilitat l’adaptació de les sessions per poder dur a terme el programa previst.

La concentració, desenvolupada al Centre de Tecnificació Esportiva d’Ordino, referma la voluntat de la federació de consolidar un projecte estructurat, amb continuïtat entre categories i una clara orientació internacional, amb l’objectiu que el 2026 esdevingui un any clau per al voleibol andorrà.

