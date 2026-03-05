Les llicències esportives al país creixen un 7,2% la temporada 2024-25, amb gairebé un 30% corresponent a dones

El nombre de llicències esportives federatives al Principat ha arribat a 9.857 durant la temporada 2024-25, fet que representa un augment del 7,2% respecte a l’anterior, segons les dades publicades pel Departament d’Estadística. En detall, del total registrades, 4.156 corresponen a esports col·lectius, amb un increment del 8,8%, mentre que 4.766 pertanyen a esports individuals, creixent un 5,7%. A més, 935 llicències corresponen a clubs històrics, amb una pujada destacada de l’11,8%.
L’estadístic, val a dir, també mostra una presència majoritària d’homes federats. Durant el curs 2024-25 hi ha 7.051 llicències masculines, que representen el 71,5% del total, mentre que 2.806 corresponen a dones, el 28,5% restant.
El grup amb més llicències és el de majors de 17 anys, amb 3.733 esportistes
Entre els esports col·lectius, el futbol continua sent el que concentra més practicants, amb 2.875 llicències federatives, un 9,9% més que la temporada anterior. Pel que fa als esports individuals, l’esquí és el que compta amb més llicències, amb 1.109 esportistes federats, i destaca especialment per l’important increment del 40,4% respecte a la temporada anterior.
Per edats, el grup amb més llicències és el de majors de 17 anys, amb 3.733 esportistes (37,9%). El segueixen els menors d’11 anys, amb 2.935 llicències (29,8%). També hi ha 1.678 llicències entre els joves d’11 a 14 anys i 1.511 entre els de 15 a 17 anys. En afegit, durant aquesta temporada també s’han concedit 53 beques del programa Alt Rendiment d’Andorra (ARA) a esportistes d’alt nivell, cosa que suposa un increment del 20,5% respecte a la temporada anterior.
Una llicència per cada 10 habitants
Les dades indiquen que aproximadament un de cada 10 habitants del país disposa d’una llicència esportiva. Aquesta proporció és superior, per exemple, a la d’Espanya, però encara queda lluny de la de França, on un de cada quatre en té.