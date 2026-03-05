Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • Gina del Rio, una de les màximes exponents d'Andorra. | Nordic Focus
El Periòdic d'Andorra
Federacions

Les llicències esportives al país creixen un 7,2% la temporada 2024-25, amb gairebé un 30% corresponent a dones

Quant als esports individuals, l'esquí és el que compta amb més llicències, amb 1.109 federats i incrementant un 40% respecte al curs passat

El nombre de llicències esportives federatives al Principat ha arribat a 9.857 durant la temporada 2024-25, fet que representa un augment del 7,2% respecte a l’anterior, segons les dades publicades pel Departament d’Estadística. En detall, del total registrades, 4.156 corresponen a esports col·lectius, amb un increment del 8,8%, mentre que 4.766 pertanyen a esports individuals, creixent un 5,7%. A més, 935 llicències corresponen a clubs històrics, amb una pujada destacada de l’11,8%.

L’estadístic, val a dir, també mostra una presència majoritària d’homes federats. Durant el curs 2024-25 hi ha 7.051 llicències masculines, que representen el 71,5% del total, mentre que 2.806 corresponen a dones, el 28,5% restant.

El grup amb més llicències és el de majors de 17 anys, amb 3.733 esportistes

Entre els esports col·lectius, el futbol continua sent el que concentra més practicants, amb 2.875 llicències federatives, un 9,9% més que la temporada anterior. Pel que fa als esports individuals, l’esquí és el que compta amb més llicències, amb 1.109 esportistes federats, i destaca especialment per l’important increment del 40,4% respecte a la temporada anterior.

Per edats, el grup amb més llicències és el de majors de 17 anys, amb 3.733 esportistes (37,9%). El segueixen els menors d’11 anys, amb 2.935 llicències (29,8%). També hi ha 1.678 llicències entre els joves d’11 a 14 anys i 1.511 entre els de 15 a 17 anys. En afegit, durant aquesta temporada també s’han concedit 53 beques del programa Alt Rendiment d’Andorra (ARA) a esportistes d’alt nivell, cosa que suposa un increment del 20,5% respecte a la temporada anterior.

Una llicència per cada 10 habitants

Les dades indiquen que aproximadament un de cada 10 habitants del país disposa d’una llicència esportiva. Aquesta proporció és superior, per exemple, a la d’Espanya, però encara queda lluny de la de França, on un de cada quatre en té.

ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

Entrevistes esportives
Mathieu Jaminet (Jam Jam)
Pilot especialitzat en curses de resistència
Erik Faura
Pilot andorrà de muntanya i gel
Albert Llovera
Pilot andorrà
