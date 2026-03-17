  • Foto de família de la FAR, aquesta tarda. | El Periòdic / P.F.Q.
Pol Forcada Quevedo
Rugbi

Les Grandalles, llestes per fer història del rugbi andorrà amb el primer partit en un Campionat d’Europa de 15

Sota les ordres de Jordi Fidalgo, la llista la formen un gran percentatge de jugadores del VPC, a les quals se sumen algunes que competeixen fora

La Federació Andorrana de Rugbi (FAR) vol continuar marcant fites, i aquesta vegada serà de la mà de la selecció femenina, que dissabte jugarà per primera vegada un partit oficial d’un Campionat d’Europa de 15. Serà al Women’s Conference i visitant Croàcia, un combinat molt potent quant al físic. Sota les ordres de Jordi Fidalgo, la llista la formen un gran percentatge de jugadores del VPC, a les quals se sumen algunes que competeixen fora del Principat.

Sense poder comptar amb la capitana, Noelia Pauls, les Grandalles seran: Alba Albarellos, ‘Gaby’ Anca, Marta Areny, Miren Barciela, Mariona Barcons, Lea Bonell, Chiara Cerqueda, Noa Díaz, ‘Dani’ Ferreira, Anna Fonsubirà, Mireia Galiano, Maria Àngels Garcia, Frida Jimènez, Carla Micas, Léa Mora, Cèlia Palumbo, Zoe Sánchez, Noa Sánchez, ‘Pattu’ Sucarrat, Èlia Taulats, ‘Andry’ Teixeira, Xènia Torres i Dúnia Urrea.

“Tenim poca informació de Croàcia, i nosaltres sempre tenim dificultats físicament”, ha reconegut Fidalgo, tot assenyalant que són millors en altres aspectes com la velocitat i “voler jugar a la mà”, els quals “aprofitarem al màxim”. “Ho enfoquem amb moltes ganes i anem a guanyar”, ha mencionat per la seva part Micas. Val a dir que les croates, entrenades per Petra Druskovic, ja ha jugat un partit. Va ser al febrer contra Geòrgia, i el van cloure amb derrota per 5 a 55.

De nou al Sainte Dévote

D’altra banda, la base de la FAR també competirà internacionalment aquest cap de setmana, concretament divendres i dissabte. Serà al Torneig Sainte Dévote de Mònaco, on un conjunt sub12 jugarà un mínim de set partits en una cita que comptarà amb seleccions de renom, com la de Nova Zelanda. L’equip tricolor estarà format per 12 jugadors, per primera vegada comptant amb tres noies. “Fa goig veure noies tan petites jugant, és important perquè són el futur”, ha celebrat Micas.

Un d’aquests infants que representarà Andorra és la Noa Ximènez, qui aquesta tarda ha destacat per la il·lusió. També anirà al país monegasc, i per primera vegada, el Samuel Molné. “Hem treballat molt i hem fet molts esforços, intentarem guanyar”, ha dit.

