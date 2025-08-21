Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • La passada edició del Trofeu Encamp. | Comú d'Encamp
Bàsquet - Pretemporada

Les entrades del Trofeu Encamp i del partit amistós entre els conjunts d’Eurolliga ja es troben a la venda

El preu és de 10,30 euros i, com en les darreres edicions, els menors de 12 anys hi tenen accés gratuït sempre que adquireixin l'entrada

Encamp tornarà a convertir-se el pròxim mes de setembre en punt de trobada imprescindible per als amants del bàsquet. El Complex Esportiu i Sociocultural acollirà un total de tres grans partits internacionals, amb la presència d’equips d’Eurolliga i conjunts de primer nivell europeu. L’esdeveniment combinarà, d’una banda, un amistós d’Eurolliga i, de l’altra, la celebració de la setena edició del Trofeu Encamp, que ja s’ha consolidat com una cita esportiva de referència a la parròquia. Així, les entrades ja es poden adquirir a través del web de la corporació. El preu és de 10,30 euros i, com en les darreres edicions, els menors de 12 anys hi tenen accés gratuït sempre que adquireixin l’entrada.

El tret de sortida arribarà el 6 de setembre a les 12.00 hores, amb un partit d’alt voltatge que enfrontarà l’FC Barcelona i el Paris Basketball: dos equips habituals de l’Eurolliga. Després d’aquest aperitiu de luxe, serà el torn del VII Trofeu Encamp. El torneig arrencarà el 8 de setembre a les 19.00 hores amb l’enfrontament entre el MoraBanc Andorra i el mateix conjunt parisenc. El Trofeu continuarà el 10 de setembre a les 19.00 hores, també al Complex Esportiu d’Encamp, amb un partit en categoria femenina que enfrontarà el Toulouse Basketball i l’Spar Girona.

Per als partits entre l’FC Barcelona i el Paris Basketball, i el Toulouse Basketball davant l’Spar Girona, les entrades gratuïtes per a menors de 12 anys es poden obtenir directament a través de la mateixa plataforma web. En canvi, per al partit entre el MoraBanc i el París, es podran adquirir el mateix dia del partit a la recepció del Complex Esportiu.

Un any més, tota la recaptació es destinarà íntegrament a Càritas Encamp, que invertirà els fons en projectes solidaris a la parròquia.

