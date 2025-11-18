Les Andbank GSeries incorporen la categoria Ral·li 3 per impulsar el progrés dels pilots joves aquesta temporada

Les Andbank GSeries 2025/26 tornen aquest hivern, el 20 de desembre, amb una nova categoria. Els organitzadors d’aquest campionat de vehicles sobre gel han apostat per incloure la modalitat Ral·li 3, amb la qual es busca donar oportunitats als pilots joves. Es tracta d’una categoria destinada exclusivament per a conductors júniors en què conduiran els primers vehicles 4×4 de l’escala de la FIA (Federació Internacional de l’Automobilisme). A banda d’aquesta disciplina, també hi haurà les categories Giant, Kart Cross i Side-by-side. La primera cita tindrà lloc el 20 de desembre i la resta el mes de gener, concretament el 10, el 17 i el dia 31.
«Som un circuit que vol donar oportunitat a aquests joves de continuar creixent i aprenent, de continuar millorant la seva tècnica i no podíem donar-li l’esquena a una aposta tan important que ha fet la FIA en una categoria tan important com aquesta», ha argumentat el director del Circuit Andorra-Pas de la Casa, Àlex Bercianos. Aquesta copa que no serà monomarca, sinó que hi haurà dues marques, representades per Ford i Renault, tal com ha explicat Bercianos. «Normalment, aquests cotxes els porten pilots júniors, pilots que un cop han acabat la temporada del mundial júnior són capaços, com ja han demostrat alguns, com el finlandès Sami Pajari, d’anar molt ràpid a la categoria reina», ha declarat el director del circuit.
La nova categoria creuen que pot ser una bona oportunitat per «brindar un bon escenari per a aquests pilots que, si volen anar després a fer el mundial com el ral·li de Suècia o inclús l’Europeu, a casa nostra puguin treballar-ho», ha esmentat el responsable de les GSeries.
La nova modalitat destinada a pilots júniors s’afegeix a les categories existents en una edició que preveu graelles gairebé completes i participants de diversos països
Les inscripcions per a les quatre categories es van posar en marxa a principis d’aquest mes i de moment van pel bon camí. «El ritme és més bo que l’edició passada», ha detallat Bercianos. «Side-by-side ho tenim tancat ja, està ple. Kart Cross ens falta només un sol vehicle per poder-ho tancar i hem rebut moltíssimes peticions. Amb Giant ara mateix estarem sobre el 60% de la graella tancada per córrer tot el campionat», ha assegurat el director del circuit. Pel que fa a la nova categoria, Ral·li 3, ja hi ha tres vehicles amb sis pilots inscrits que «seria el mínim que volíem com per poder engegar-la», ha afegit Bercianos. Un altre aspecte destacable és que cada vegada participen pilots de països més llunyans. A tall d’exemple, aquest any hi haurà esportistes provinents de Suècia o Turquia.
Les Andbank GSeries comptaran amb grans caps de cartell. El campió d’Europa de Kart Cross, David Mead, o el campió del món en júnior de ral·lis, Dani Solà. «Pels que som del món dels ral·lis ens fa molta gràcia que es torni a posar darrere d’un volant, en el seu moment, segons la premsa, era el relleu natural de Carlos Sainz a l’època en què Movistar encara estava als ral·lis», ha descrit Bercianos sobre Solà. Tampoc es perdrà la cita el quatre vegades guanyador de l’Andros Trophy, Jean-Philippe Dayraut. «El Philippe em va trucar per fer una reunió al circuit per parlar d’altres coses, li vaig exposar el que fèiem, li va picar la curiositat i tindrem el plaer de tenir un campió absolut del Trofeu Andros corrent tot el campionat dintre de la categoria reina», ha asseverat el director.
També hi haurà un bon grapat de pilots andorrans coneguts. Albert Llovera no es perdrà l’esdeveniment, com tampoc una de les joves promeses, Erik Faura, ni Marc Solsona. «Em fa molt feliç i molt content veure que aquesta saga de pilots més joves continuen creient i apostant per fer la seva pretemporada i per millorar la seva tècnica en conducció sobre gel», ha afirmat l’organitzador del campionat.
D’altra banda, Bercianos ha anunciat que enguany s’ha optat per fer una aposta decidida per reforçar la comunicació a través de les xarxes socials i els canals en línia. Per això han adquirit un dron amb la finalitat de publicar el màxim de contingut possible.
Un any més, Andbank tornarà a donar suport aquest campionat. «És un honor donar suport a aquesta competició i totes les seves iniciatives perquè contribueixen a promoure el motor i el talent», ha comentat la directora de Banca País d’Andbank, Maria Suárez. Suárez.