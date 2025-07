Golf

L’equip nacional torna al Campionat d’Europa Shield amb la voluntat de defensar el bronze assolit l’any passat

El conjunt està format per Eduard i Esteve Tor, Eric Galimany i Ramon Armengol, i amb seleccionador nacional, José Manuel Lara, fent també de capità

L’equip nacional de la Federació de Golf d’Andorra (FGA) ha iniciat ja el viatge cap a Bulgària, on a partir del dimecres prendrà part en una nova edició del Campionat d’Europa Shield que es disputarà en el Pravets Golf Club. Enguany, el conjunt està format per Eduard Tor, Eric Galimany, Ramon Armengol i la nova incorporació d’Esteve Tor. El seleccionador nacional, José Manuel Lara, també farà de capità, i Biel Puigdemasa serà el primer reserva.

El combinat tricolor defensarà la històrica medalla de bronze aconseguida l’any passat a Suïssa, en un dels camps més difícils on s’ha disputat la competició. “Fer una targeta de +1 serà fer una gran volta”, va esmentar un Lara que coneix bé el camp, igual que Galimany i el gran dels Tor, que hi van jugar fa uns anys.

El programa de la cita indica que el primer dia es disputarà a 18 forats en modalitat Stroke Play, el qual servirà com a qualificació per després disputar-se els Match Play per decidir la classificació final. En aquesta edició del Campionat d’Europa Shield s’han inscrit un total d’11 països: Andorra, Bosnia-Herzegovina, Bulgària, Xipre, Grècia, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Romania, Sèrbia i Turquia.