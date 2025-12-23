L’equip nacional d’esquí de muntanya afronta la nova temporada amb una base jove amb ganes de consolidar-se

La temporada 2025-26 d’esquí de muntanya ja està en marxa i aquest dimarts l’equip nacional s’ha presentat oficialment. El combinat tricolor estarà format per Oriol Olm, Lea Ancion, Marc Casanovas, Adrià Bartumeu i Max Palmitjavila en categoria sènior, mentre que Adrià Isal i Joan Lluch representaran Andorra en categoria joves en un curs marcat per la continuïtat i la progressió del bloc.
El seleccionador nacional, Xavier Capdevila, ha estat l’encarregat d’obrir la presentació posant l’accent en la filosofia de treball del grup. “Enguany hem marcat uns objectius per a cada atleta. Aquí no es regala res, tothom s’ho ha de guanyar”, ha remarcat. Capdevila ha explicat que al llarg de la temporada es faran diferents proves internes per analitzar el nivell de cada esportista i ajustar la presència a les competicions. En aquest sentit, ha valorat positivament l’inici de curs: “Tant a la primera Copa del Món com a la Copa d’Espanya ja hem vist que el rendiment és bo”.
Un dels noms propis de l’equip és el d’Oriol Olm, que afronta el seu tercer any a la categoria sènior després d’un estiu marcat pel quiròfan a causa d’una lesió a l’espatlla. “Ja porto anys i l’objectiu és un altre. No estem en fase d’adaptació, estem aquí per fer feina i buscar els millors resultats”, ha assegurat. Pel que fa al seu estat físic després d’haver passat per quiròfan per unes molèsties que arrossegava a l’espatlla, Olm ha explicat que la recuperació ha estat llarga, però satisfactòria, i que arriba al 100% després d’una bona preparació, amb la voluntat de rendir al màxim nivell, com ja va demostrar fa unes setmanes a la prova d’esprint celebrada a Solitude (Estats Units).
També amb galons dins l’equip hi ha Marc Casanovas, que enceta el seu segon any a la categoria. “Ja tinc un any d’experiència, però continuo adaptant-me i buscant el punt on em trobo còmode”, ha explicat. Casanovas subratllant que el seu objectiu no és només centrar-se en les proves verticals individuals, sinó “rendir en totes les disciplines del calendari”.
Un dels salts més destacats és el de Lea Ancion, que passa definitivament a sènior. La jove atleta ha reconegut que l’any passat no va ser fàcil i que enguany vol “recuperar bones sensacions i tornar a trobar el gust de competir”. A més, Ancion ha remarcat el canvi que suposa el pas a la categoria absoluta: “El ritme és molt diferent, passes de competir amb una vintena de persones a fer-ho amb seixanta, i això canvia molt. És un canvi molt gran”.
Pel que fa a la resta de l’equip, Adrià Isal competirà en categoria sub-20 després d’un bon debut la temporada passada. “Vam acabar dins el top-11 i aquest és el segon any. L’objectiu és intentar mantenir els resultats”, ha explicat.
Max Palmitjavila, per la seva banda, fa el salt a sènior tot i ser sub-23 i afronta un primer any clarament d’adaptació. “La preparació ha estat bastant bona. De moment faré totes les proves per agafar experiència, tot i que em centro més en l’esprint”, ha detallat. Finalment, Joan Lluch viurà el seu primer any a la Copa del Món amb l’objectiu d’aprendre i créixer: “Vull aprendre dels millors i mantenir un bon nivell competitiu. M’agradaria poder lluitar per entrar al top-10”.
D’altra banda, Capdevila ha remarcat les dificultats de la FAM per trobar competidors. “Costa tenir corredors i corredores, sobretot noies”. Per aquest motiu i també per conèixer l’estat de forma dels esportistes, s’organitzaran dos tests a la prova de Pal-Arinsal. “Ens és molt fàcil agafar aquesta referència per valorar com estan ells”, ha detallat el seleccionador, afegint que “podrà venir algun ‘outsider’ que no estigui a l’equip i que el puguem reclutar”.
XXIII Morabanc Copa d’Andorra amb un total de cinc proves
La temporada de l’equip nacional inclou cites de la Copa del Món, la Copa d’Espanya, els Campionats d’Europa i competicions de joves, amb un calendari exigent però equilibrat. De manera més destacada, en l’acte d’avui també s’ha presentat la XXIII edició de la Morabanc Copa d’Andorra, que tornarà a ser un dels eixos de la temporada a casa.
La Copa d’Andorra constarà de sis proves repartides entre el gener i l’abril, amb formats variats que inclouen curses verticals, individuals i per equips. El calendari s’obrirà amb la Cronoescalada de la Llosada al Tarter, seguirà amb l’Andorra Skimo en format d’equips i individual, el Pal Skimo Femení, la històrica Travessa de la Serrera i es tancarà amb la Cronoescalada nocturna del Pas de la Casa. Segons han explicat des de la FAM, és tracta d’una competició pensada per a totes les categories i nivells.