L’EEBE sub19 torna al Principat per continuar amb la preparació després de l’estada a Xile

El grup sub19 del programa Esquí Estudi Batxillerat Esportiu (EEBE) de la FAE va volar cap a Sud-amèrica el passat 29 de juliol per fer la primera estada llarga de la pretemporada. Després de 21 dies a Corralco (Xile) amb diferents entrenaments a pistes, l’equip torna a Andorra per continuar amb la preparació, en aquest cas amb treball físic. Durant l’estada, l’equip ha realitzat quatre blocs de tècnica, amb dos dedicats als gegants i altres dos blocs per a l’eslàlom. Així mateix, també hi ha hagut sessions de velocitat, amb un bloc per esquiar en supergegant.
A l’expedició va viatjar el conjunt sota la direcció de Dídac González i la preparació física coordinada per Romain Chamayou. També va acompanyar Raül Rico, entrenador dels sub14 de l’Esquí Club Andorra. Els esquiadors que han format part d’aquesta estada han estat Ainhoa Piccino, Isabella Pérez, Carlota Comellas, Jan Visa, Jordi Rogel, Marcel Pérez, Èric Mitjana, Max Black, Àlex Comellas i Èric Guimerà.
González ha assenyalat que “hem aprofitat molt les bones condicions de neu: hem fet quatre blocs tècnics, dos de gegant i dos d’eslàlom, i un bon bloc de velocitat en supergegant. Ara tornem a casa per fer un mes de preparació física i tornarem a Xile a mitjans de setembre per acabar de realitzar la primera part de la pretemporada”.