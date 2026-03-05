Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  Lea Ancion i Max Palmitjavila, després de la cursa.
El Periòdic d'Andorra
Esquí de muntanya

La FAM tranquil·litza sobre la delegació tricolor als Europeus d’Azerbaidjan arran d’un atac amb drons a la regió

Des de la federació s’explica que es manté un seguiment permanent de l’evolució de la situació i que es troben en contacte amb Afers Exteriors

La federació tranquil·litza sobre la delegació andorrana als Europeus d’esquí de muntanya a Azerbaidjan arran d’un incident amb drons a la regió.

La Federació Andorrana de Muntanyisme ha informat que tots els esportistes i membres de la delegació andorrana presents als Campionats d’Europa d’esquí de muntanya que se celebren aquests dies a Azerbaidjan es troben bé i desenvolupen la seva activitat amb normalitat.

El comunicat arriba després de les informacions aparegudes sobre un incident amb drons registrat a la regió de Nakhchivan. Segons han indicat les autoritats locals, es tracta d’un episodi localitzat en aquesta regió autònoma situada a la frontera amb l’Iran i que no afecta la zona on se celebra la competició ni les infraestructures aeroportuàries de la capital, Bakú.

Es tracta d’un episodi localitzat en aquesta regió autònoma situada a la frontera amb l’Iran i que no afecta la zona on se celebra la competició

Des de la federació s’ha explicat que es manté un seguiment permanent de l’evolució de la situació i que es troben en contacte amb el Ministeri d’Afers Exteriors, amb els organitzadors del campionat, amb la International Ski Mountaineering Federation (ISMF) i amb la resta de federacions presents a la cita.

A dia d’avui, segons l’entitat, l’activitat esportiva es desenvolupa amb normalitat i no hi ha cap indicació que afecti el desenvolupament del campionat ni la seguretat dels participants.

Ancion i Palmitjavila, sisens

En l’àmbit esportiu, la delegació andorrana va aconseguir una sisena posició al relleu mixt amb la parella formada per Lea Ancion i Max Palmitjavila. Els tricolors van completar la cursa amb un temps de 42’13.5, a 6’18.5 dels guanyadors. 

La prova va ser dominada per Suïssa amb Marianne Fatton i Thomas Bussard, que van marcar un temps de 35’55.0, seguits d’Itàlia amb Alba De Silvestro i Michele Boscacci i d’Alemanya amb Tatjana Paller i Finn Hösch. 

ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

