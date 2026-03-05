La FAM tranquil·litza sobre la delegació tricolor als Europeus d’Azerbaidjan arran d’un atac amb drons a la regió

La federació tranquil·litza sobre la delegació andorrana als Europeus d’esquí de muntanya a Azerbaidjan arran d’un incident amb drons a la regió.
La Federació Andorrana de Muntanyisme ha informat que tots els esportistes i membres de la delegació andorrana presents als Campionats d’Europa d’esquí de muntanya que se celebren aquests dies a Azerbaidjan es troben bé i desenvolupen la seva activitat amb normalitat.
El comunicat arriba després de les informacions aparegudes sobre un incident amb drons registrat a la regió de Nakhchivan. Segons han indicat les autoritats locals, es tracta d’un episodi localitzat en aquesta regió autònoma situada a la frontera amb l’Iran i que no afecta la zona on se celebra la competició ni les infraestructures aeroportuàries de la capital, Bakú.
Es tracta d’un episodi localitzat en aquesta regió autònoma situada a la frontera amb l’Iran i que no afecta la zona on se celebra la competició
Des de la federació s’ha explicat que es manté un seguiment permanent de l’evolució de la situació i que es troben en contacte amb el Ministeri d’Afers Exteriors, amb els organitzadors del campionat, amb la International Ski Mountaineering Federation (ISMF) i amb la resta de federacions presents a la cita.
A dia d’avui, segons l’entitat, l’activitat esportiva es desenvolupa amb normalitat i no hi ha cap indicació que afecti el desenvolupament del campionat ni la seguretat dels participants.
Ancion i Palmitjavila, sisens
En l’àmbit esportiu, la delegació andorrana va aconseguir una sisena posició al relleu mixt amb la parella formada per Lea Ancion i Max Palmitjavila. Els tricolors van completar la cursa amb un temps de 42’13.5, a 6’18.5 dels guanyadors.
La prova va ser dominada per Suïssa amb Marianne Fatton i Thomas Bussard, que van marcar un temps de 35’55.0, seguits d’Itàlia amb Alba De Silvestro i Michele Boscacci i d’Alemanya amb Tatjana Paller i Finn Hösch.