FC Andorra - Presentació oficial

Le Normand torna a l’FC Andorra amb l’objectiu de quedar-se: “Donaré tot el que tinc per continuar a l’equip”

Pel migcampista francès, la nombrosa competència en la seva posició no és cap problema i considera que fa que tots augmentem el nivell"

Després d’una cessió al Terol, equip de Segona RFEF, durant la temporada 2024-2025, Theo Le Normand, el germà de Robin, jugador de l’Atlètic de Madrid i de la selecció espanyola, ha tornat el Principat amb un objectiu clar: Formar part de la plantilla de l’FC Andorra de la pròxima temporada. “Intentaré donar tot el que tinc per quedar-me”, ha afirmat el migcampista, tot indicant que la idea per part del club també va en la mateixa línia.

Pel que fa a les primeres sensacions amb l’equip, Le Normand ha ponderat el que els hi demana Ibai Gómez: El míster vol que siguem un equip que pressiona molt i que tingui la pilota. Que sigui un joc de possessió i és en el que intentaré ajudar”. En referència a la competència en la seva posició, per a Theo no suposa cap problema, de fet, al contrari: “És bona i fa que tots augmentem el nivell”, ha conclòs.

Cal destacar que Le Normand ha marcat amb el conjunt tricolor abans fins i tot d’haver estat presentat, donat que el jugador francès va disputar dissabte 45 minuts en l’amistós davant l’Al-Rayyan marcant el gol de la victòria dels andorrans al minut 60. “Estic molt content d’haver marcat”, ha dit.

L’FC Andorra, reconegut com a equip de Segona Divisió

D’altra banda, també en clau tricolor, l’FC Andorra, representat pel seu president Ferran Vilaseca, ha estat present aquest matí en l’acte de reconeixement als equips ascendits aquesta temporada- En la trobada, també han estat presents el Secretari d’Estat d’Esports del Govern d’Andorra Alain Cabanes i el director general de l’entitat tricolor Jaume Nogués.

D’aquesta manera, LaLiga ha volgut tenir un reconeixement amb els set equips que van pujar de categoria el passat estiu –el Levante, l’Elche i l’Oviedo a LaLiga EA Sports, i l’Andorra, la Real Sociedad B, la Cultural Leonesa i el Ceuta a LaLiga Hypermotion–, en un acte celebrat a la seu de la competició i presidit per Jorge de la Vega, director general de negoci de LaLiga.